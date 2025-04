Glas en kristal van Ger en Emil Pfeiffer, Musselkanaal en Borger te zien in Keramisch Museum Goedewaagen

NIEUW-BUINEN – Op 10 mei verricht burgemeester Jan Seton in Keramisch Museum Goedewaagen de opening van de expositie Glaswerk Pfeiffer, 1982-2001.

Zoals bij alle erfgoedexposities van de Stichting Keramisch Museum Goedewaagen is ook voor dit project uitgebreid research gedaan. Glasverzamelaar Henk Brans kreeg vanaf 2019 uit de regio waardevolle objecten. Interviews met oud-medewerkers leverden de nodige informatie. Via de sociale media werd de glaswereld 5 jaar lang op de expositie geattendeerd.

De in augustus 1982 aan de Marktstraat 28 in Musselkanaal na een lange voorbereidingstijd geopende glasfabriek was de laatste van de Drents-Groningse Kanaalstreek. Ger(ard) Pfeiffer noemde zichzelf glasblazer in de 4e generatie. In een interview in de Winschoter Courant van augustus 1982 verwees hij naar een voorvader die een glasfabriek in Engeland had. Zelf heeft hij bij Philips Stadskanaal laboratorium glaswerk geblazen. In de kleine glasfabriek van Rosien in Gasselternijveen blies hij samen met de Duitse glasblazer Günter Hitze kunstglas. Populair werden Pfeiffers presse-papiers. Voor het Wereld Natuur Fonds ontwierp hij een reeks dierplastieken.

Pfeiffers zoon Emil ging in 1987 op 17-jarige leeftijd in de leer bij zijn vader. Emil Pfeiffer kreeg het eigendom van de fabriek in 1989. Twee jaar later verhuisde de fabriek naar Borger om daar tot maart 2001 glas en kristal te produceren. De fabriek trok in Drenthe 15.000 tot 20.000 toeristen per jaar, maar werkweken van 100 uur werden de jonge ondernemer te veel. Royal Leerdam Cristal bood hem uitkomst. Emil Pfeiffer werd in 2001 voor 5 jaar productieleider van de Leerdammer fabriek. Daarna was hij tot in 2008 productieleider bij de Amsterdamse glasfabriek Van Tetterode.

De tentoonstelling van Glaswerk Pfeiffer wordt om 14.00 uur geopend door burgermeester Jan Seton van Borger-Odoorn, voorzitter ook van het Drents Museum Platform. De expositie duurt tot 23 december 2025.

Stichting Keramisch Museum Goedewaagen Glaslaan 29A 9521 GG Nieuw-Buinen

Open wo-vr 12-14 uur, za-zo 13-17 uur

Friggo Visser