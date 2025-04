Het verhaal van Bram Sachs verteld in Winschoten

WINSCHOTEN – In Winschoten wordt op zaterdagmiddag 3 mei een vertelling verzorgd in het kader van het landelijke herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet. Dit is een jaarlijks terugkerend programma van sprekende herdenkingen. Vertellers, bezoekers en bewoners delen verhalen in huizen waar Joden of verzetsmensen woonden en werkten voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Koos Akkerman zal deze middag in ‘Het Backhuis’ vertellen over Bram Sachs.



Abraham Emanuel (Bram) Sachs groeide op in een Joodse familie in Winschoten. Bram Sachs was een enthousiast amateurfotograaf die veel Winschoter Joden voor de lens heeft gehad. In 1940 trouwde hij met Annie de Jonge uit Emmen, een jaar later werd hun dochtertje Regina geboren. Bram Sachs werd op 22 januari 1945 samen met nog 19 andere gevangenen afkomstig uit het huis van bewaring in Groningen doodgeschoten bij Dokkum (Valom). Dit als als represaillemaatregel voor een verzetsoverval waarbij twee Duitse soldaten zijn omgekomen. Stadsgids Koos Akkerman vertelt over het bijzondere levensverhaal van Bram Sachs op adres Langestraat 96, Het Backhuis.



De bijeenkomst is gratis toegankelijk en begint om 14.00 uur. Ook op andere locaties in de provincie Groningen worden op 2, 3 en 4 mei bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet. Alle bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken en duren ongeveer 30 tot 45 minuten. Houdt er rekening mee dat sommige locaties klein zijn en slechts een beperkt aantal mensen toegang kan worden verleend, ook zijn niet alle locaties rolstoeltoegankelijk. Het is niet mogelijk om zit-/sta-plaatsen te reserveren.

Geert Volders