DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Tussen vrijdag 17.00 en vandaag 8.10 uur is op de parkeerplaats van de Edeka aan de Brinkerweg in Haren een grijze Mercedes aangereden.

Zaterdag is tussen 8.05 en 9.05 uur bij een restaurant aan de Dankern in Haren een e-scooter van het merk “Brightway” gestolen.

Tussen vrijdag en zondag zijn op de parkeerplaats van het recreatiecentrum aan de Dankern in Haren de kentekenplaten van een Renault Clio gestolen. De kentekenplaten komen uit Hildesheim (ALF).

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932/72100.

Sögel

Gisteren is tussen 16.37 en 18.46 uur op de parkeerplaats van een sportveld aan de Im Tünneken in Sögel een zwarte Kia Sorento aangereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952/93450.

Emsbüren

Bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Emsbüren is gistermiddag om 13.13 uur een 64 jarige Nederlandse motorrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor de controle over zijn voertuig toen hij vanaf een parkeerplaats de A31 wou oprijden. Hij kwam in de linker berm terecht en sloeg over de kop. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 3.535 euro geschat.

Meppen

Tussen zaterdag 23.30 en zondag 9.55 uur is bij een blokhut van een eetgelegenheid aan de Schützenhof in Meppen ingebroken. Er werd een deur vernield en geld gestolen. De schade bedraagt 430 euro.

Zondag is tussen 00.30 en 8.00 uur ook bij een eetgelegenheid aan de Schullendamm in Meppen ingebroken. Om binnen te komen werd een venster vernield. De buit bestond uit contant geld. De totale schade bedraagt 750 euro.

Zondag is ook ingebroken bij een verenigingsgebouw aan de Am Stadtforst in Meppen. De daders beschadigden tussen 0.30 en 9.45 uur een toegangsdeur en doorzochten de ruimtes. Voor zover bekend is er niets gestolen. De schade bedraagt 500 euro.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Bunde

Gisteren vond om 16.00 uur bij de skatebaan aan de Möhlenland in Bunde een ruzie tussen jeugdigen en een volwassene plaats. De ruzie ontaarde zich in een gevecht en er werd met een steen gegooid. Een van de jeugdigen zou een mes bij zich gehad hebben. De politie heeft getuigen gesproken en filmpjes bekeken en veiliggesteld. Het onderzoek loopt. Wat de aanleiding van de ruzie was is niet bekend gemaakt.

Neulehe

Vanmorgen vond op de Oldenburger Straße tussen Aschendorfer Moor en Neulehe een ongeval plaats. Een witte bestelbus en een zwarte Suzuki reden om half negen achter elkaar in de richting Aschendorfer Moor. Zowel de bestuurster van de Suzuki als de bestuurder van de bestelbus besloten tegelijkertijd een voor ze rijdend voertuig in te halen. Daarbij botsten de beide auto’s tegen elkaar. De bestuurder van de bestelbus is hierna doorgereden. De politie verzoekt hem en eventuele getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg 04961/9260. Voor zover bekend raakte niemand gewond.