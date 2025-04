PvdA en GroenLinks in Oldambt intensiveren de samenwerking met afspraken over verkiezingsdeelname

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 28 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OVERWEGEND ZONNIGE WEEK | STEEDS IETS WARMER

De zon heeft het ook vandaag voor het zeggen. Er is vooral later wel wat sluierbewolking, maar dat mag weinig naam hebben. Het is ook heel rustig met een zwak windje uit het noord tot noordwest. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een maximum van 20 graden.

Vanavond en vannacht koelt het weer redelijk af. Zo koud als afgelopen nacht wordt het niet want toen was er nog wat vorst aan de grond; vannacht is de minimumtemperatuur 4 of 5 graden.

Morgen wordt het uiteindelijk 21 graden en dat gaat opnieuw met vrij veel zon. Woensdag wordt het 22 of 23 graden en donderdag kan daar nog iets bij komen. Maar donderdag gaat de wind draaien naar het noordwesten. Vrijdag zakken we daardoor terug tot onder de 20 graden. Dan kan er ook een enkele bui vallen, maar tot die tijd is het overwegend zonnig en overdag vrij warm voorjaarsweer.