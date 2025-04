Verrassingsconcert Songs & Stories: Twee artiesten – één bijzondere muzikale reis!

VALTHERMOND – Op vrijdagavond 2 mei verandert Concertboerderij d’Rentmeester in een plek van

ontdekking en verwondering. Tijdens het Verrassingsconcert van Songs & Stories staan twee

gelouterde singer-songwriters op het podium, die normaal niet samen optreden – en precies dát

maakt deze avond zo bijzonder. Wie het zijn? Dat blijft nog even geheim. Maar één ding is zeker: dit

wordt een intiem en inspirerend concert voor liefhebbers van onder andere Americana en Roots.



Wat dit concert uniek maakt is de ontmoeting tussen twee muzikale werelden. De artiesten spelen

eigen liedjes, delen de verhalen erachter en stappen zelfs in elkaars muziek. Ze laten zich ter plekke

inspireren door elkaars stem, stijl en songs – en nemen het publiek daarin mee. Songs & Stories is

geen doorsnee avond, maar een gezamenlijke reis vol verhalen, verrassing en echte muzikale chemie.



De selectie van deze artiesten is met zorg gemaakt door het team van Songs & Stories in

samenwerking met Concertboerderij d’Rentmeester. Wij geloven in de kracht van livemuziek, in

ontmoetingen op het podium die een bron van inspiratie zijn; zowel voor elkaar als voor de

aanwezigen. Laat je leiden door onze keuze, geef je over aan het onbekende – en beleef een uniek

concert dat je bijblijft.



Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond is een prachtige locatie voor dit soort bijzondere

avonden. Deze voormalige boerderij, omgebouwd tot sfeervolle concertzaal met uitstekende

akoestiek, zorgt met een persoonlijke benadering en hartelijke ontvangst voor grootse concerten op

huiskamer-schaal. Artiest en bezoekers worden hier een avond volledig in de watten gelegd en dat

hoor je!



Praktische informatie:

Vrijdag 2 mei 2025

Zaal open: 19:30 uur

Start concert: 20:15 uur



www.drentmeester.nl