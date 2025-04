Vier de Dag van het Nationaal Park op 24 mei

DEURZE – Op zaterdag 24 mei vieren we de Europese Dag van het Nationaal Park. Dit jaar draait alles om soortenrijkdom. De grote verscheidenheid aan planten en dieren in de natuur. Tijdens deze dag gaan we samen op zoek naar wat er leeft en groeit in Nationaal Park Drentsche Aa. Doe je mee? Kom dan tussen 10:00 uur en 16:00 uur naar het Bezoekerscentrum Nationaal Park Drentsche Aa in Deurze (Asserstraat 63).

Er zijn diverse activteiten waaronder fietsexcursies in het Drentsche Aa gebied en diverse activiteiten in en rond het Bezoekerscentrum in Deurze. We starten met korte verhalen van vrijwilligers die soorten tellen en in kaart brengen. Daarna gaan we zelf op pad! Met de app Obsidentify en de website Waarneming.nl proberen we samen zo veel mogelijk planten, dieren en insecten te vinden en vast te leggen.

Kom kijken, luisteren en verwonder je. Laat je verrassen door alle soorten die je onderweg tegenkomt. Elke soort die we samen vinden, helpt ons de natuur beter te begrijpen én te beschermen.

Tijdens de ‘Soorten Challenge-weken’ proberen we tussen 17 en 31 mei in heel Nederland zo veel mogelijk soorten te tellen in de Nationale Parken. Elke waarneming telt mee! Je kunt meedoen met een excursie, of zelf op ontdekking gaan met een loep, verrekijker of je telefoon.

Waarom op 24 mei?

Op 24 mei 1909 werd het eerste Nationaal Park van Europa opgericht, in Zweden. Daarom vieren we op die datum elk jaar de Dag van het Nationaal Park – een initiatief van Europarc. In Nederland organiseren de Nationale Parken, IVN Natuureducatie en partners deze dag samen.

Nationaal Park Drentsche Aa