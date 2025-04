Schuif op 5 mei aan bij een Vrijheidsmaaltijd in Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – In Nederland kunnen we vieren dat we in vrijheid leven. Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend – juist nu niet. Daarom gaan we op 5 mei in de hele provincie Groningen met elkaar aan tafel, om verhalen te delen en samen vrijheid te vieren. Van Musselkanaal tot Pieterburen en van Sebaldeburen tot Termunten: er is altijd wel een Vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt!



Een Vrijheidsmaaltijd vier je samen met je buren, je beste vrienden, vage bekenden en nieuwe gezichten. Of het nou een brunch, lunch of diner is: deze maaltijd is meer dan alleen een moment van samenzijn – het is een viering van onze vrijheid, van verbinding, van het recht om samen te komen en verhalen te delen. Ook in jouw buurt worden deze maaltijden georganiseerd. Waar schuif jij aan? Alle locaties vind je op https://www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijden/maaltijdoverzicht.



Muziek, sport, spel en film

Tijdens de Vrijheidsmaaltijden is er van alles te doen. Schuif bijvoorbeeld aan bij de sfeervolle Vrijheidsmaaltijd in pop-up theater De Woudbloem, gevestigd in de voormalige aardappelzetmeelfabriek middenin de natuur van ’t Roegwold. Er is live muziek van het Bolotny Trio en Groninger troubadour Jan Henk de Groot met zijn band. Of bezoek De Holte in Onstwedde, met muziek, zang en theater, filmbeelden over de bevrijding en een ooggetuige die zijn bijzondere verhaal deelt. In Bedum vindt een grote Vrijheidsmaaltijd plaats rond de Walfriduskerk; voor de kinderen is er een springkussen en zijn er oud-Hollandse spelletjes. En in Garrelsweer brengt de Hardloopclub het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar het dorp; een unieke prestatie die feestelijk wordt afgesloten met een gezamenlijke Vrijheidsmaaltijd.



Veteranen gezocht

80 jaar vrijheid wordt groots gevierd met een Vrijheidsmaaltijd XL op het dak van Forum Groningen. Iedereen uit Stad, Ommeland en daarbuiten is van harte uitgenodigd. Van 11.00 tot 13.00 uur delen we een heerlijke maaltijd, luisteren we naar inspirerende woorden en muziek, en gaan we met elkaar in gesprek. Na de maaltijd vieren we de vrijheid verder op het Bevrijdingsfestival Groningen.

Voor de Vrijheidsmaaltijd XL worden in het bijzonder ook veteranen uitgenodigd om aan te schuiven. Als dragers van verhalen over dienstbaarheid, moed en offers, verdienen zij een ereplek in onze viering van 80 jaar vrijheid. Ken jij een veteraan? Stuur dit bericht dan door of nodig hem/haar/hen uit voor de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei in Forum Groningen.



Wil je deelnemen aan de Vrijheidsmaaltijd XL? Meld je dan aan via vrijheidssoep@bevrijdingsfestivalgroningen.nl. Er zijn 250 plaatsen, dus wees er snel bij want vol = vol!

Over 80 jaar vrijheid Groningen is een initiatief van Museum aan de A en uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van ruim 150 partijen uit de hele provincie Groningen. Museum aan de A is in Groningen ook aanjager van de Vrijheidsmaaltijden. Deze Vrijheidsmaaltijden zijn een initiatief van Nationaal Comité 4 en 5 mei.

80 jaar vrijheid Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, Vfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Het Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.

Kim van Steenwijk en Sanne Meijer