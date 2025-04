Huub Cooijmans brengt magische jeugdvoorstelling in De Klinker

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 29 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE VOORJAARSWEEK | KOELER WEEKEND

Het mooie voorjaarsweer zet nog een aantal dagen door want in ieder geval tot vrijdag is het zonnig met alleen wat sluierbewolking. Heel warm is het vandaag nog niet met een maximum van 20 of 21 graden, maar door de zwakke wind doet het een beetje zomers aan. En dat gevoel kan morgen en donderdag nog wat sterker worden want dan gaat de temperatuur nog wat omhoog: morgenmiddag wordt het 23 graden en donderdag ongeveer 25.De minimimumtemperaturen liggen rond 9 graden.

Vrijdag wordt het ook nog wel een graad of 20, maar dan is er meer bewolking met lokaal ook een buitje. De wind draait dan naar het noorden en dat is het begin van de aanvoer van koelere lucht.

In het weekend wordt het dan ook maar 16 graden op zaterdag en 13 of 14 graden op zondag. Wel is er dan zon, afgewisseld door bewolking.