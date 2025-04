Dansplezier uit Winschoten schittert op WK Cheerleading in Orlando

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 30 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ WARM | NA VRIJDAG KOELER

Ook op deze laatste dag van de maand is het zonnig, met alleen een beetje sluierbewolking. Het wordt ook vrij warm want de temperatuur stijgt tot ca. 22 graden. Daarbij staat er een zwak windje uit het oosten tot noordoosten.

Morgen is het ook nog zonnig en dat wordt ook de warmste dag van de week, want na een minimumtemperatuur van 10 graden stijgt het overdag naar een maximum van 25 graden. Daarbij is er een zwakke veranderlijke wind.

Later op de dag neemt de bewolking toe en vrijdag is er ook kans op een klein buitje. Er is dan minder zon en dus meer bewolking, de temperatuur komt vrijdag nog tot 20 of 21 graden. Maar in het weekend wordt dat duidelijk minder want zaterdagmiddag is het maar 15 of 16 graden, en zondag (en maandag) is het maar 13 graden. Dat gaat in het weekend met af en toe zon en vrijwel droog weer, na het weekend is er kans op een paar buien.