VEENDAM – De Jakob Bruggemalaan oost in Veendam wordt in het voorjaar van 2026 heringericht. Voor de verbetering van de waterafvoer is 1.008.000 euro nodig. De gemeente Veendam heeft nog eens 392.000 euro nodig voor een verkeersveilige inrichting. Bijna de helft (180.000 euro) van dit bedrag verwacht de gemeente via subsidies te ontvangen. Deze laan wordt omgebouwd tot GOW30 met een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.

De Jakob Bruggemalaan moet veiliger. Er is sprake van verkeersonveiligheid. Dat wordt veroorzaakt door te hard rijdend verkeer. Dat zorgt, in combinatie met de te smalle fietsstroken, voor onveilige situaties. Met name op de kruispunten. De wateroverlast moet worden aangepakt. In deze laan is met hevige neerslag wateroverlast. De wegconstructie is circa 55 jaar oud. De kwaliteit van de verharding is met name op de gele vlakken en de aansluitingen met de rotondes snel minder aan het worden.

Parallel aan dit project wordt een studie uitgevoerd naar mogelijkheden voor verbeteringen dan wel optimalisaties van de 2 rotondes aan oost- en westkant. De fietsstroken op beide rotondes zijn niet vrij liggend aangelegd. Dit leidt met regelmaat tot onveilige situaties met name voor de fietser. Als de Jakob Bruggemalaan oost wordt aangepakt dan biedt dat de kans om tegelijkertijd de rotondes fysiek te verbeteren. “Er kan dan immers werk met werk worden gemaakt en er maar eenmaal overlast is. Daarnaast kan de verhardingsconstructie in eenmaal goed worden opgebouwd wat de kwaliteit ten goede komt”, aldus het college van Veendam.

Bron en foto’s: Peter Panneman