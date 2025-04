DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Surwold

Om 4.44 uur vanmorgen zijn op het terrein van een niet in werking zijnde biogasinstallatie aan de Industriestraße in Surwold twee opslagloodsen in brand geraakt. Een loods met machines brandde volledig uit. Hierbij gingen onder anderen een machine om kuilvoer te maken en een aanhangwagen verloren. De brand werd door omwonenden ontdekt. Door de mist was de rook in eerste instantie bijna niet zichtbaar. De brand werd door de korpsen van Surwold, Esterwegen en Hilkenbrook bestreden. Om bij de loodsen te komen moest een metalen hekwerk worden geforceerd. De biogasinstallatie, die als opslagplaats voor drijfmest wordt gebruikt, bleef, op enkele kleine beschadigingen na, gespaard. De schade ligt ergens tussen 500.000 en 1.000.000 euro. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Esterwegen

Bij een ongeval op de Heidbrücker Straße in Esterwegen zijn gisteravond om 19.13 uur twee mannen levensgevaarlijk gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 57 jarige bestuurder van een Kia Sportage een van links komende BMW over het hoofd zag, toen hij vanaf de Melmstraße de Heidbrücker Straße wou oprijden. De bestuurder van de Kia is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de BMW ging met spoed per ambulance naar een ziekenhuis. Beide auto’s raakten fors beschadigd. De schade wordt op 20.000 euro geschat. De weg is 22.00 uur volledig voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest.



Haren

Maandag is tussen 12.45 en 13.15 uur op de parkeerplaats van een bouwmarkt aan de Boschstraße een witte Skoda Kamiq aangereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren (05932) 72100.

Stapelmoor

De brandweer van Diele-Stapelmoor-Vellage heeft gistermiddag om 17.15 uur op een privéterrein aan de Hauptstraße in Stapelmoor een kat uit een boom gered. De eigenaar belde de brandweer omdat het dier niet zelfstandig uit de boom durfde of kon komen. De kat zat toen al een week in de boom. Dankzij de inzet van de brandweer heeft de kat nu weer vaste grond onder de voeten en is voor zover bekend ongedeerd.

Bunde

Naar aanleiding van de ruzie afgelopen zondag op de skatebaan in Bunde is niet vast komen te staan dat een van de betrokkenen een mes bij zich had. Er is wel op een mes gelijkend voorwerp in beslag genomen. Het onderzoek loopt nog. Zie onze berichtgeving van afgelopen maandag.