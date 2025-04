Pekela herdenkt 80 jaar vrijheid

PEKELA – Op verschillende plaatsen in de gemeente Pekela worden op zondag 4 mei de slachtoffers van de oorlogen herdacht. Het thema van de herdenking is tachtig jaar vrijheid.



In de Wedderwegkerk in Oude Pekela wordt voorafgaande aan de Dodenherdenking een herdenkingsdienst gehouden. De dienst begint om 18.45 uur. Daarna trekt een stoet naar het monument aan de burgemeester Van Weringstraat. Daar zal wethouder Ellen van Klaveren de mensen toespreken.

Daarnaast is er zang van het Groninger chr. Mannenkoor Albatros, een gedicht van Gerard Brunink en worden kransen gelegd. Harrie Kremer blaast de taptoe. Ook de Pekelder scouting verleent medewerking. De herdenking in Oude Pekela wordt rechtstreeks uitgezonden op Radio Westerwolde.

Na de herdenkingsdienst in de Hervormde kerk (aanvang 19.00 uur) van Nieuwe Pekela is er een rondgang langs het monument voor het oude gemeentehuis. Vervolgens houdt burgemeester Jaap Kuin een toespraak, draagt Lydia Wieske een gedicht voor en worden er kransen gelegd. Muziekvereniging Excelsior zorgt voor de muzikale begeleiding en Daan Jonker en Jeanette Ritzema blazen de taptoe. Ook hier is de scouting aanwezig.



In Boven Pekela wordt om 19.30 uur verzameld bij het monument bij de begraafplaats en wordt de klok geluid. Twee leerlingen van de Theo Thijssenschool en raadslid Petra Manning (Samen voor Pekela) vertellen hun verhaal alvorens de 2 minuten stilte in acht worden genomen. Patricia Vos is de speler van de taptoe.

Gemeente Pekela