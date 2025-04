1 Mei Special bij Toppyjazz aflevering 283

In deze eerste week van mei de jaarlijkse terugblik vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw.

Deze keer echter met een paar verrassingen.

Eerst hoort u Glen Miller als componist en bandleider.

Daarna een overzicht van de Dutch Swing College Band.

Tot slot Conny Vandenbos als jazz zangeres!

Dank Marc Bijlsma van de Conny Vandenbos Fanclub voor je bijdrage!

Playlist :

01 – Moonlight Serenade – Salena Jones

02 – Skylark – Glenn Miller – zang Ray Eberle

03 – All The Things You Are – Johnny Desmond & Glenn Miller

04 – The Nearness of You – Glenn Miller – zang Ray Eberle

05 – Moon Love – Glenn Miller – zang Ray Eberle

06 – The Song of The Volga Boatmen – Glenn Miller

07 – Rhapsody in Blue – Glenn Miller

08 – intro- Ilse Weinberger

09 – Caribbean Clipper – Glenn Miller

10 – Hodge Podge – Dutch Swing College Band (opname 1945)

11 – Doctor Jazz – Neva Raphaello & DSCB

12 – When The Saints Go Marching In – Neva Raphaello & DSCB

13 – Some of These Days – Conny Vandenbos & DSCB

14 – Someone To Watch Over Me – Conny Vandenbos & DSCB

15 – I”m Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter – Rita Reys & DCSB

16 – Where Is The Love – Conny Vandenbos & Metropole Orkest

17 – As Long As He Needs Me – Conny Vandenbos & orkest Mozaiek