Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 1 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST NOG ZON | FLINKE AFKOELING

Net als gisteren is er vandaag veel zon, maar later vandaag komt er toch wat meer bewolking en vanavond raakt het redelijk bewolkt. Het is nog wel droog en met een zwakke veranderlijke wind en de zon wordt het behoorlijk warm: de maximumtemperatuur komt uit op 25 graden.

Vannacht en morgen is het vaak bewolkt en soms kan er in die fase een drup regen vallen. Morgenmiddag komt de zon weer een beetje terug en het wordt nog 20 tot 22 graden, maar de wind draait morgenmiddag naar het noorden en dat is het begin van een flinke afkoeling.

Zaterdag is het nog maar 16 graden en zondag maar een graad of 13. De zaterdag is droog, zondag is er kans op een enkele bui uit het noorden. Bovendien komt er zondag ook een frisse noordwestenwind te staan en die is er ook na het weekend. Maandag en dinsdag wisselen wolkenvelden af met wat zon en een paar buien, en de maxima liggen dan tussen 12 en 14 graden.