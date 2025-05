Levende boeken in Winschoten: verhalen die je anders misschien nooit zou horen

WINSCHOTEN – In de Marktpleinkerk in Winschoten leende je geen boek van papier, maar een levend boek: een mens met een persoonlijk verhaal. Tijdens Leen een levend boek gingen bezoekers in gesprek over thema’s als vrijheid, identiteit, trauma, veerkracht en discriminatie.

De activiteit is onderdeel van de herdenking van 80 Jaar Vrijheid, waarin de Groningse bibliotheken in april en mei stilstaan bij vrijheid in de breedste zin van het woord. In Winschoten werd samengewerkt met de Marktpleinkerk – een plek die volgens predikant Bert Altena ruimte biedt voor ontmoeting en bezinning.

Volgens programmamaker Jelte Hommes draait het om verhalen die je raken en aan het denken zetten. Denk aan leven met oorlogstrauma, opgroeien als LHBTIQ+-persoon of vluchten naar een onbekend land. Aan tafels met naamkaartjes gingen bezoekers het gesprek aan met mensen die ze anders misschien nooit hadden ontmoet.

Eén van de levende boeken was Marlieke de Jonge, verteller van De schaduw van de oorlog. Zij vertelde over hoe oorlog kan doorwerken in volgende generaties en benadrukte het belang van in gesprek blijven, ook over pijnlijke onderwerpen.

Nieuwsgierig geworden? Ook in Bibliotheek Ter Apel kun je in gesprek met een levend boek – op 3 mei van 10.30 tot 12.30 uur.

