‘Mijn kinderen krijgen ze nooit’, onderduikverhaal van Truus Stern-van Zuiden te zien bij RTV Drenthe

ASSEN – Op zondag 4 mei zendt TV Drenthe een documentaire uit over het leven van Truus Stern-van Zuiden. In de documentaire ‘Mijn kinderen krijgen ze nooit’, vertelt Truus haar aangrijpende levensverhaal in haar eigen woorden. Sophie Timmer sprak uitgebreid met Truus Stern-van Zuiden, schrijfster Wendy Geuverink, die Truus’ verhaal vertelde in het boek: ‘Hoelang mag ik blijven’ en met conservator Guido Abuys van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.



Truus van Zuiden is zestien jaar als ze in de oorlog moet onderduiken omdat ze Joods is. Ze verliest haar veilige jeugd aan de Hoofdstraat in Hoogeveen en brengt de komende tweeënhalf jaar door op maar liefst dertien verschillende onderduikadressen. Van onderdak bij gereformeerden tot zelfs NSB’ers: Truus leert zich aan te passen; nooit haar stem te verheffen en bovenal te overleven. Ze is een kind als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en een jonge vrouw wanneer Nederland wordt bevrijd. In die periode raakt ze haar vader kwijt, vrienden, kennissen en familieleden en bijna haar broer en haar moeder. Ze leert onzichtbaar en onhoorbaar te zijn, maar ook hoe je wapens verstopt in een fietstas en hoe je parachutisten in het geheim kleding brengt.

Het levert een onthullend, pijnlijk en tegelijk hoopvol portret op, van een leven dat door de oorlog is gevormd, maar niet gebroken. Terwijl haar moeder in Auschwitz slachtoffer is van gruwelijke medische experimenten, groeit Truus uit tot een jonge vrouw met een missie: overleven en vertellen. Na de oorlog komt jeugdvriend Sam Stern weer op haar pad en hij blijft tot zijn dood in 2004 de liefde van haar leven. Samen krijgen ze twee dochters, zes kleinkinderen en anno 2025 dertien achterkleinkinderen.

Het onderduikverhaal van Truus Stern-van Zuiden is te zien vanaf zondag 4 mei 17.00 uur op TV Drenthe.

De documentaire is een productie van RTV Drenthe. De interviews, regie en het camerawerk zijn verzorgd door Sophie Timmer, Willem Hully en Edwin van Stenis.

RTV Drenthe