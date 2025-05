Politie zoekt getuigen brandstichting en explosie Nijkampenweg Emmen

EMMEN – Wie weet meer over het busje en de persoon die zijn gezien bij de Nijkampenweg in Emmen? Daar vond op 4 april een explosie en op 5 april een brand plaats. De politie is in het onderzoek op zoek naar meer informatie.

Bewoners aan de Nijkampenweg in Emmen zijn twee nachten achter elkaar opgeschrikt door de gebeurtenissen bij een woning in de straat. Op vrijdag 4 april is er aan het raam bij de deur van een woning vermoedelijk een explosief geplakt en ontploft. Amper een dag later wordt er in de portiek van dezelfde woning brand gesticht. Daarbij raakte niemand gewond, maar de woning is wel beschadigd. De politie is op zoek naar meer informatie over een busje en persoon die bij de woning zijn gezien.

Wit voertuig

Op camerabeelden van 4 april uit de buurt is rond 02:30 uur een wit busje te zien. Het voertuig parkeert tegenover de woning. Terwijl het busje daar staat is er een oranje flits te zien bij de woning. Kort daarop vertrekt het voertuig weer. De bestelbus is vermoedelijk een witte of lichtgekleurde Renault Kangoo.

Verdachte

De dag erna is op camerabeelden te zien dat rond 01:35 uur een persoon naar de portiek loopt. In de hand heeft de persoon een jerrycan. Op beelden is niet duidelijk te zien wat er precies bij de voordeur gebeurt, maar kort daarop ontstaat er brand. De verdachte heeft een slank postuur, draagt een hoodie met capuchon over het hoofd en draagt een strakke broek met donkere riem en sneakers. Weet u wie dit is?

Informatie en tips

De politie is op zoek naar meer informatie over de witte auto en de verdachte die bij de woning zijn gezien op 4 en 5 april. Het is niet duidelijk of het busje en persoon iets met elkaar te maken hebben.

· Heeft u meer informatie over het voertuig?

· Heeft u informatie over de persoon op de beelden?

· Weet u meer over één van de twee, of beide incidenten aan de Nijkampenweg?



Dan komt de politie graag met u in contact. Neem contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070 of laat uw informatie achter via het tipformulier. Meld u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl.

Politie Drenthe