Snel een nieuwe knie of heup in het Martini Ziekenhuis

GRONINGEN – Lange wachttijden in de zorg. Sinds de coronaperiode hoor je niet anders. Erg vervelend voor patiënten. Maar ook zorgverleners zijn er niet blij mee. De afdeling Orthopedie in het Martini Ziekenhuis pakt de handschoen op. Wie verder goed gezond is, krijgt nu snel een nieuwe heup of knie. Orthopedisch chirurg Carina Gerritsma legt het uit.

Jullie pakken de wachtlijsten aan?

‘Ja, tijdens corona stonden orthopedische patiënt helemaal achteraan in de rij. Spoed ging voor en zij moesten wachten. Die wachttijden bleven helaas. Dat moest anders vonden wij. Zodat mensen met een versleten heup of knie snel aan de beurt kunnen zijn. Ja, en dat lukt met een nieuwe aanpak.’

Hoe ziet die aanpak eruit?

‘De screening is anders. We schatten eerst in of iemand vlot na de operatie naar huis kan. Zo’n patiënt laten we snel bij ons op de poli komen. Een poli die daar speciaal voor is opgezet. De huisartsen weten dit ook. Belangrijk, want zij kunnen vaak goed inschatten of patiënt gezond, mobiel is en snel naar huis kan.’

Hoe snel is snel?

‘De patiënt krijgt binnen 2 weken na verwijzing door de huisarts een afspraak bij een orthopeed in het Martini Ziekenhuis. Die kijkt of de operatie nodig is en de patiënt voldoet aan alle criteria. Zo ja, dan hoort die patiënt meteen al de operatiedatum. Meestal is dat ruim binnen 8 weken.’

Wat zijn die criteria?

‘Dat zijn de zogenaamde nevendiagnoses. Ben je fit? Als er andere diagnoses zijn die een snel herstel in de weg staan, dan voldoe je niet aan de criteria en val je in de andere categorie. Als je bijvoorbeeld veel longproblemen hebt, kan je herstel en daardoor de ziekenhuisopname langer duren.’

Hoe zijn de eerste ervaringen?

‘Prima! De patiënten die we snel hebben geholpen, zijn blij. Logisch natuurlijk. Andere patiënten merken er niets van. Voor hen wordt de wachttijd niet langer, dat vinden we ook belangrijk. We werken nu alleen efficiënter omdat we de verschillende patiëntenstromen beter ordenen. Voor onszelf werkt het ook beter omdat we beter kunnen plannen. Patiënt tevreden en wij tevreden, wat wil je nog meer.’

Ageeth Meinema (65) is zo’n patiënt die snel is geholpen. Binnen een maand had ze een nieuwe heup. Dit is haar verhaal: ‘Toen mijn man zei “Hé, wat ga je raar lopen”, was er geen ontkomen aan. Er was echt iets aan de hand. Mijn heup werd steeds pijnlijker en stijver. Fysiotherapie hielp niet. Gedacht werd aan een slijmbeursontsteking. Die zat er ook, een injectie hielp even, maar de pijn was snel terug. Mijn huisarts verwees me eind januari naar het Martini Ziekenhuis. Nog dezelfde week kon ik al terecht bij dokter Gerritsma. Voor haar was het snel duidelijk: een versleten heup. Ik was blij verrast dat ik 3 weken later al geholpen kon worden. Zo snel! Dat had ik niet verwacht. Je hoort immers veel over lange wachttijden in ziekenhuizen. Maar omdat ik verder goed gezond ben, kwam ik in aanmerking voor dit nieuwe snelle traject. En het gaat hartstikke goed. Nu, 6 weken na de operatie rijd ik alweer auto. Heerlijk om weer eens zelfstandig op pad te gaan. En de rest komt ook vast goed. Binnenkort ga ik weer naar fitness en de yoga. En weer op de fiets!’

Denkt u na het lezen van dit artikel ook in aanmerking te komen voor het verkorte traject? Bespreek dan de mogelijkheden met uw huisarts.

Martini Ziekenhuis