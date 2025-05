Trouwen in Groningen: Dit betaal je in 2025 voor een huwelijksceremonie

GRONINGEN – Het trouwseizoen staat voor de deur! Wie dit jaar op vrijdagmiddag trouwt in het gemeentehuis, betaalt in de provincie Groningen gemiddeld € 499,14 voor een uitgebreide ceremonie. Wel zijn er grote verschillen per gemeente: zo betaal je in Veendam maar liefst € 986,95, terwijl je voor een soortgelijke ceremonie in Westerwolde slechts € 310,85 kwijt bent. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ThePerfectWedding.nl.



Ceremonie op vrijdag duurst in Veendam

De kosten voor een uitgebreide vrijdagmiddagceremonie in het gemeentehuis verschillen fors per Groningse gemeente. Zo ben je in Westerwolde het voordeligst uit met slechts € 310,85. In Veendam betaal je juist het meest: ruim drie keer zoveel. De duurste Groningse gemeenten om te trouwen op vrijdagmiddag zijn:



Veendam: € 986,95 Groningen: € 652,15 Eemsdelta: € 516 Pekela: € 505,88 Stadskanaal: € 451



Ben je benieuwd hoeveel je kwijt bent in jouw gemeente? Op de onderzoekspagina lees je hier meer over: https://www.theperfectwedding.nl/trouw-feestlocaties/ceremonie



Grote prijsverschillen per dag

Hoeveel je precies betaalt voor een uitgebreide middagceremonie in een Gronings gemeentehuis, hangt ook af van de dag waarop je in het huwelijksbootje stapt. Zo betaal je van maandag tot donderdag minder dan op vrijdag, namelijk gemiddeld € 423,28. In het weekend lopen de prijzen juist flink op. Een ceremonie op zaterdagmiddag kost gemiddeld € 732,27 en op zondag € 698,44. De duurste ceremonie van Groningen vind je in Veendam: op vrijdag- en zaterdagmiddag betaal je hier maar liefst € 986,95 voor een huwelijksceremonie in het gemeentehuis.



Sarah Glasbergen, oprichtster van de ThePerfectWedding.nl: “Vrijdag is een populaire dag om te trouwen, waardoor de wachttijden voor deze dag vaak oplopen. Gemeenten proberen aanstaande bruidsparen te stimuleren om op een andere doordeweekse dag te trouwen, door de kosten voor een vrijdagmiddagceremonie te verhogen. In het weekend liggen de kosten vaak nog hoger: gemeenten moeten dan vaak apart personeel inzetten en trouwambtenaren ontvangen op deze dagen meestal een extra vergoeding.”



Trouwkosten bijna overal gestegen, lokaal forse verschillen

Negen van de tien Groningse gemeenten verhoogden dit jaar hun tarief voor een vrijdagmiddagceremonie in het gemeentehuis. De gemeente Pekela is een opvallende uitzondering. Bruidsparen betalen hier nu maar liefst 47,7% minder dan vorig jaar: € 505,88 in plaats van € 967,45. Nergens anders in het land daalde het tarief zo hard.



Sarah Glasbergen: “In de meeste gemeenten gaan de kosten voor een ceremonie jaarlijks omhoog. Trouw je dit jaar, maar heb je de datum al in 2024 vastgelegd? Dan heb je waarschijnlijk geluk, je betaalt dan namelijk nog het tarief van vorig jaar. Maar let op, in sommige gemeenten zijn de kosten juist gedaald, waardoor je in dit geval misschien juist meer betaalt. Moet je jouw trouwdag nog plannen? Verdiep je dan goed in de precieze kosten: de prijzen verschillen per gemeente, per dag en soms zelfs per dagdeel. Zo krijg je achteraf niet ineens een hogere rekening dan verwacht.”

