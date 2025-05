Week van de Schildklier 2025 – Wat is er te doen in Noord Nederland?

REGIO – In Nederland hebben ruim 700.000 mensen een schildklieraandoening, toch is er nog veel onbekendheid over de schildklier: bij het grote publiek én bij mensen met een schildklieraandoening. Om daar verandering in te brengen, is het thema van de Week van de Schildklier (19 tot en met 25 mei) dit jaar: Schildklierproblemen? Niet zeldzaam, wel vaak gemist. In Noord-Nederland zijn informatiestands en is er gelegenheid om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundige vrijwilligers.

19 mei 11.00 – 15.00 uur Informatiestand Wilhelmina Ziekenhuis in Assen

22 mei 11.00 – 15.00 uur Informatiestand Martini Ziekenhuis in Groningen

22 mei 11.00 – 15.00 uur Informatiestand Frisius MC in Leeuwarden

Een volledig overzicht van alle (online) bijeenkomsten is te vinden op de website schildklier.nl/wvds.

Herkenning en erkenning

Met de week van de Schildklier wil SchildklierNL de bewustwording over schildklierklachten vergroten. Nog altijd zijn er veel mensen die klachten ervaren zonder dat zij beseffen dat hun schildklier hiervan de oorzaak kan zijn. Tegelijkertijd lopen mensen met een schildklieraandoening vaak tegen onbegrip aan. SchildklierNL wil hier verandering in brengen door het bieden van informatie, begrip en praktische ondersteuning.

Webinar over leefstijl

Een bijzonder onderdeel van de Week van de Schildklier is de lancering van het nieuwe webinar over leefstijl door drs. Ines von Rosenstiel, arts integrative medicine en kinderarts in Rijnstate. Dit webinar sluit aan bij een sterke behoefte van mensen met schildklieraandoeningen: ze willen zelf actief bijdragen aan hun eigen kwaliteit van leven. Het webinar biedt onderbouwde, praktische adviezen en tips over hoe leefstijl kan bijdragen aan het verminderen van klachten en verbeteren van levenskwaliteit.

