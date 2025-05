Brandweer Winschoten rukt uit voor brand in container en heg

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 2 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

IETS MINDER WARM | KOELERE PERIODE

Flinke zonnige perioden gaan vandaag afwisselen met een paar wolkenvelden en het blijft vrijwel overal droog, maar zou vanmiddag een enkele bui kunnen vallen. Vanochtend is er een zwakke veranderlijke wind en vanmiddag komt er een zwakke tot matige noordwestenwind te staan. De maximumtemperatuur komt uit op 21 tot 23 graden.

Vannacht is het meest helder met een zwakke noordenwind en daarmee wordt het vrij koud met minima van 5 tot 8 graden.

Morgen komt er een matige wind uit noord tot noordwest te staan en die voert dus koelere lucht aan. Het wordt nog 16 tot 18 graden maar het is droog en zonnige perioden wisselen af met wat stapelwolken. Zondag wordt het nog maar een graad of 12 en dan is er met een noordwestenwind met kans op een bui. Maandag is het eveneens fris. Dan is er in de ochtend kans op een bui, maar de middag en avond lijken maandag droog te blijven. Het frisse weer lijkt overigens ook na maandag nog even door te gaan.