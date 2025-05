Damclub Winschoten present op “Dag van het Park”

WINSCHOTEN – Damclub Winschoten geeft zondag 11 mei acte de préséance op de “Dag van het Park” in het Stadspark in Winschoten. Hiervoor zijn alle sportverenigingen in de Gemeente Oldambt door stichting ZO Groningen uitgenodigd, met als doel promotie van hun sport.

Damclub Winschoten staat, evenals de vorige editie, op het “Denksportplein” bij de Kinderboerderij in Winschoten. De “Dag van het Park” speelt zich af tussen 13:00 uur en 17:00 uur. De damclub biedt dan in de kraam het publiek de gelegenheid om kennis te maken met de damsport. Tevens is er gelegenheid om een partijtje te spelen, waarbij de aanwezige crew alle ins en outs van de damsport kan verduidelijken. Daarnaast staat de “publiekstrekker” het grote dambord van 3 bij 3 meter. Op het aanwezige demonstratiebord worden overigens op gezette tijden “dam clinics” gegeven voor de liefhebbers.

Ontstaan “Dag van het Park”

Het concept “Dag van het Park” is begin deze eeuw een Belgisch/Nederlands initiatief geweest, met als doel meer aandacht te vragen voor het groen in de gemeenten.

In Nederland nam de ANWB het voortouw, waar momenteel zo’n 60 gemeenten zich inzetten voor de Dag van het Park. In de gemeente Winschoten en later de gemeente Oldambt is dat uitgegroeid tot een presentatie van sportclubs, waarbij de entourage van het Stadpark zich uitstekend leent voor dit evenement.

Geert Lubberink