Eerste namen Grasnapolsky X BuitenLand bekend

NIEUW-AMSTERDAM, SCHEEMDA – Grasnapolsky X BuitenLand strijkt in het weekend van 13-15 juni neer in Drenthe op de eigenzinnige Camping BuitenLand in Nieuw-Amsterdam voor een weekend vol muzikale pareltjes, expedities en heerlijk buiten zijn.

Laat je verrassen door onverwachte muzikale ontmoetingen. De line-up voor het zomerse samenzijn begint vorm te krijgen. De eerste namen zijn bekend:

Alexander Moto – Friese verhalenverteller die met enkel woorden & piano je meeneemt in eerlijke, reflectieve hiphop. Bass Rave Unit – Gewapend met saxofoon en trompet brengen ze een dansbare mix van techno en trance. Live gespeeld, rauw en meeslepend. Flamingo Hit Mix – 90’s-klassiekers met een gesuikerde beat, rechtstreeks uit de Flamingostraat in Amsterdam. FuckFuckFuck – Snoeiharde punk tijdens optredens die eerder live experiences zijn dan simpele shows. Neem je oordoppen mee. Leah Rye – Na het succesvolle debuutalbum Symbiosis komt ze met nieuwe, organische klanken die je meenemen naar een intieme ruimt Marit Nygård – Met vergrootglas, gitaar en verrekijker gaat ze op zoek in de natuur en neemt je mee in kleine verhalen. Pseo Lux b2b Senra – Back to the roots: jazz in je tent, funk in je caravan, en een boogie op je badslippers. Rens, Jaïr en Ome Uncle – Ook bekend als RJO, brengers van ongebreidelde energie, scherpe teksten en humor.

Meer dan muziek:

Wijnproeverij De Rollende Afdronk – Marcel en zijn oldtimer brandweerwagen “Dunya” verzorgen gezellige wijnproeverijen op het terrein. Yoga – Yoga tussen alle bands door: de perfecte start van je festivaldag en een moment van rust voor stramme lijven. Kinder protestmars – Tijdens deze mars maken de jongste festivalgangers creatieve spandoeken en laten ze vrolijk hun stem horen voor een betere wereld. Vlaggenroof – Kinderen kunnen zich uitleven bij deze spannende activiteit, waar snelheid en tactiek de sleutel tot de overwinning zijn. En dit is pas het begin! In de komende weken kondigen we nog meer acts en programmaonderdelen aan.

