Inschrijving geopend voor Groot Westerwolde Tocht

WEDDE – De vierde editie van de Groot Westerwolde Tocht vindt plaats op zondag 24 augustus vanaf 11.00 uur. Deelnemers aan deze wandel- en hardlooptocht lopen vanuit Wedde 5 of 10 Westerwoldse Mijlen (ongeveer 8 of 16 kilometer) door wonderschoon Westerwolde. De inschrijving is nu open, het aantal plaatsen is beperkt en vol = vol. De volledige opbrengst gaat naar Wensambulance Noord-Nederland.

De deelnemers wandelen of lopen hard over grotendeels onverharde paden door de natuur rond Wedde, Veele, Ter Wupping, Wessinghuizen en Wedderbergen. Nadat de start is verricht door een ‘wereldberoemde Weddenaar’ gaan de deelnemers op pad. Onderweg kunnen ze genieten van allerlei gratis lekkernijen bij Poffert & Zo . Voor de wandelaars en hardlopers op de langste afstand is er bovendien een verzorgingspost met water en wat te eten bij Voedselbos Ter Wupping in Onstwedde.

Na het luiden van de bel van binnenkomst op het triomfpodium krijgen ze een medaille. Ook krijgen alle deelnemers een mooie en nuttige herinnering. Na afloop kan iedereen gaan genieten van het Terrassenfeest met live-muziek bij beide cafés in Wedde.

Wensambulance Noord-Nederland Team Wens Marathon organiseert deze tocht om geld in te zamelen voor Wensambulance Noord-Nederland. Deelnemers betalen inschrijfgeld. Dit geld gaat rechtstreeks en volledig naar het goede doel. “Wij organiseren dit evenement met als doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Wensambulance Noord-Nederland.”, vertelt Johannes Houwen van Team Wens Marathon. Deelnemers maken hun inschrijf- en sponsorgeld rechtstreeks over aan Wensambulance Noord-Nederland zodat zij zeker weten dat elke betaalde euro volledig naar het goede doel gaat. Er blijft geen cent aan de strijkstok hangen. Houwen: “Wij maken er weer een prachtige, feestelijke dag van met hopelijk weer een net zo mooie opbrengst als de eerste drie edities.”

Kijk voor meer informatie en inschrijving voor de Groot Westerwolde Tocht op grootwesterwoldetocht.nl.

