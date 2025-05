Koor maakt namen bekend van lezers Groninger teksten en gedichten

SAPPEMEER – Op zaterdag 3 mei om 16.00 en 20.00 uur geven een projectkoor en studentenorkest Bragi (Groningen) onder leiding van Wim van de Laar concerten in de St.-Willibrorduskerk te Sappemeer. De concerten staan in het teken van 4 en 5 mei. Uitgevoerd worden het Requiem en Laudate Dominum van Jenkins. De 85 zangers van de projectkoren komen uit allerlei plaatsen uit de provincies Groningen en Drenthe, zoals Borger, Eelde, Gasselternijveen, Glimmen, Groningen, Haren, Harkstede, Hoogezand, Kielwindeweer, Meeden, Muntendam, Pekela, Roden, Siddeburen, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vries, Wildervank, Winschoten, Zuidbroek, Zuidlaren en Duitsland.

Op vier momenten in het concert worden Groningse teksten en gedichten gelezen die inhoudelijk aansluiten bij 4 en 5 mei. De teksten worden ’s middags gelezen door Erik Hulsegge, Wiebe Klijnstra, Joyce Bodewes en Klaas de Vries, en ’s avonds door Lina Siks, Joyce Bodewes en Klaas de Vries.

Al eerder gaven koor en orkest bijzondere concerten bij ‘betekenisvolle dagen’. Een zanger kwam iets bijzonders op het spoor. Dirigent Wim van de Laar reageert desgevraagd: ‘Hét voorbeeld van getallensymboliek in muziek is Bach. Misschien heeft Jenkins hier ook wel zo’n muzikale verrassing verstopt. In een van de Japanse haiku’s klinken precies 108 zeer ritmische akkoorden, als tempelklokken. Ik ben het met de zanger eens dat Jenkins met opzet een link heeft gelegd naar de Japanse oudejaarstraditie, waarbij monniken de tempelklokken precies 108 keer luiden. De 107e slag is net voor middernacht, de laatste slag klinkt precies op middernacht. Het achterliggende idee is dat ieder die de klokken hoort, zich op de grens van oud en nieuw symbolisch kan ontdoen van de fouten uit het voorbije jaar. Dat past wel bij een requiem, toch?’

Reserveren kan via de QR-code op de posters, via een mail aan koorsappemeer@gmail.com of bij Mannenmode Londeman. Ook entree aan de deur, maar vol is vol.



Marjan Pierhagen