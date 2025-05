DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Op de Johannimarkt in Weener is gistermiddag een 31 jarige man mishandeld. Hij werd ter hoogte van de toiletten van achteren tegen het hoofd geslagen. Hij verloor daarbij het bewustzijn en viel op de grond. Hierbij liep hij verwondingen aan zijn kin op. De dader was vermoedelijk een man tussen 40 en 50 jaar. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Sögel

Dinsdagochtend werd om 11.20 uur in een bocht in de Clemens-August-Straße een 62 jarige bestuurster van een VW Tiguan de weg afgesneden door een ouder model donkergrijze Mercedes, die vanaf de Am Markt de Clemens-August-Straße indraaide. Om een aanrijding te voorkomen week de vrouw uit en botste daarbij met haar buitenspiegel tegen een langs de kant van de weg geparkeerd voertuig. De vermoedelijk jonge man in de Mercedes is doorgereden. Deze bestuurder en eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952/93450.

Hilkenbrook

Vannacht heeft in een appartementencomplex aan de Hauptstraße in Hilkenbrook een felle brand gewoed. De politie werd om 00.45 uur gealarmeerd. Bij aankomst waren 50 brandweerlieden van de brandweerkorpsen van Surwold, Esterwegen en Hilkenbrook al aan het blussen. Er werden zes bewoners, in de leeftijd van 31 en 63 jaar en een baby in veiligheid gebracht. Een 42 jarige bewoner had rook ingeademd. Hij weigerde naar een ziekenhuis te gaan. Volgens eerste bevindingen ontstond de brand op de bovenverdieping aan de linkerkant van het gebouw. Het vuur breidde zich razendsnel via de houten constructie naar de begane grond uit. Zowel de woning op de bovenverdieping als de daaronder gelegen appartementen raakten door het vuur, rook en bluswater ernstig beschadigd. Het volledige complex is op dit moment onbewoonbaar. De schade wordt op vier ton geschat. De bewoners zijn voorlopig door de gemeente in een gebouw voor monteurs ondergebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Leer

Sinds 1 mei worden de 18 jarige Estera Wenessa Figula en haar 7 maanden oude dochter uit Leer vermist. Ze werd om 15.18 uur voor het laatst gezien. Estera is 1.70 m lang, heeft een slank postuur, heeft donkerblond haar, met uitgroei en rode accenten en draagt een beugel. Ze is gekleed in een witte spijkerbroek, een kort rood topje met het opschrift Champion en roze witte gympen. De baby ligt in een zwarte kinderwagen met roze/gouden onderstel. Estera heeft een luiertas bij zich. Wie haar gezien heeft kan de politie Leer bellen 0491-97690-215.