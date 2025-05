Laat je omverblazen door Groningse molens

GRONINGEN – Nationale Molendag, het grootste molenevenement van Nederland, vindt dit jaar plaats op zaterdag 10 en zondag 11 mei. Honderden traditionele wind- en watermolens door heel het land openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. De organisatie is in handen van De Hollandsche Molen in samenwerking met de deelnemende molens.

Molens zijn onlosmakelijk met ons land verbonden. Het zijn monumentale werktuigen die overal in onze steden en dorpen te vinden zijn. Maar ze omvatten zoveel meer: laat je tijdens de VriendenLoterij Nationale Molendag verrassen door de bijzondere lokale gebruiken, de verhalen, het leven op de molen en de rol van de molen in de lokale gemeenschap.Kortom: laat je omver blazen door of dompel jezelf onder in deze fascinerende kanten van molens. Molenaars en molengidsen staan overal klaar om bezoekers die boeiende verhalen te vertellen. Iedere molen is uniek en heeft grote aantrekkingskracht. Mede daarom zorgen duizenden vrijwilligers ervoor dat ze draaiend en malend zijn te bewonderen.

Op nationalemolendag.nl zijn alle deelnemende molens te vinden. Bij veel molens worden extra feestelijke activiteiten georganiseerd. Voor kinderen is er een spaaractie: door vijf molens te bezoeken en stickers te verzamelen, ontvangen ze een uitnodiging voor een groot molenfeest in oktober.

Op ontdekkingstocht in Groningen

De Vier Winden, Pieterburen. Open op zaterdag 10 en zondag 11 mei. De molenaar verzorgt rondleidingen en geeft uitleg over de geschiedenis van de molens in Nederland. Daarnaast vertelt hij uiteraard alles over de historie en werking van deze fraaie koren- en pelmolen in het bijzonder.

Wilhelmina, Groningen. Open op zaterdag 10 mei. De molenaar verzorgt rondleidingen en er is een expositie. Verder zijn op nationalemolendag.nl bijzonderheden en de openingstijden van alle deelnemende molens te vinden. Ook tref je er fiets- en wandeltochten aan.

Over De Hollandsche Molen

De Hollandsche Molen zet zich al ruim een eeuw lang in voor het behoud van monumentale wind- en watermolens in ons land. Daardoor telt Nederland nog steeds zo’n 1.200 molens. Molens die schitteren in het landschap, het dorp of de stad en die je vaak ook kunt bezoeken. Duizenden vrijwilligers zorgen ervoor dat de molens ook daadwerkelijk kunnen draaien en malen. Sinds 2023 is de vereniging Koninklijk.

De Hollandse Molen