Maandag 5 mei viert Veendam 80 jaar bevrijding

VEENDAM – Het centrum van Veendam staat op maandag 5 mei bol van de activiteiten. Het succesvolle Rock & Magic, georganiseerd door stichting Bogdike betekent ook dit jaar veel vertier voor jong en oud. Van 13.00 – 17.00 uur lopen sprookjesfiguren rond in het centrum met straattheater, goochelaars en diverse kinderactiviteiten. Het Veenlustplein is het ‘Kiwanis kinderplein met oud-Hollandse spelletjes en op het Raadhuisplein organiseert de Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam allerlei activiteiten voor de kids.

Vanaf het podium op het Museumplein start om 14.00 uur de muziek met een optreden van de band RUW, oftewel Rock Uut Wildervank. Na het uitkomen van de eigen hit Mien Pa Zien Puch nu 8 jaar geleden werd de band een veelgevraagde act op festivals en feesten. Het repertoire van RUW bestaat uit rocknummers vanaf de jaren 60. Maar ook hits van Pé en Rinus, Elvis en U2, het komt allemaal voorbij.

Daarna, rond 15.30 uur, is het podium voor de hernieuwde band New Light. Van 1992 tot 2012 was deze allround coverband een begrip in de regio, ontelbaar veel feesten, partijen en feesttenten werden plat gespeeld. In 2024 namen enkele oud-leden het initiatief de band nieuw leven in te blazen. En dat lukte. Met een sterke formatie aan topmuzikanten timmert de band inmiddels weer aan de weg en zal op het Museumplein een spetterend optreden geven.

Daarna is het wachten op de aankomst van het Bevrijdingsvuur dat uit Wageningen is gehaald door lopers van de hardloopclub Noord Oost Trailers. Nadat Wildervank wordt aangedaan waar Comite 4 & 5 mei eerst het vuur daar in ontvangst neemt zullen de lopers, vergezeld door veteranen en kinderen rond 18.00 uur uiteindelijk aankomen op het Museumplein. Burgemeester Annelies Pleyte zal het vuur in ontvangst nemen.

Het avondprogramma start rond 19.30 uur met de swingende coverband Disco Dance Department. De succesvolle band bestaat uit 9 muzikanten waaronder drie zangeressen van statuur!! De band brengt stampende discoclassics uit de jaren 70 en 80. Overal waar deze band speelt gaat het dak eraf, in heel Nederland en ook in België en Duitsland staan regelmatig boekingen voor deze topband. Het feest op het Museumplein gaat door tot ca. 22.00 uur.

Het Bogdike’s Rock & Magic festival is gratis toegankelijk.

Bron: Peter Panneman