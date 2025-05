Tentoonstelling: Van Boze Geesten en Barensnood in Klokkengieterijmuseum

HEILIGERLEE – In het Klokkengieterijmuseum is de tentoonstelling Van Boze Geesten en Barensnood geopend.

Vandaag is in het Klokkengieterijmuseum de tentoonstelling ‘Van Boze Geesten en Barensnood’ geopend. Deze tentoonstelling geeft een beeld van het geloof en bijgeloof rond het klokgelui. Bezoekers maken kennis met de genezende en beschermende krachten die aan klokken worden toegeschreven, met hun inzet tegen boze geesten, de bemoeienissen van de duivel en ander onheil en ze krijgen een inkijkje in het uitgebreide ritueel waarmee klokken in de Rooms- Katholieke kerk worden gewijd.

Van oudsher worden aan klokgelui allerlei bovennatuurlijke krachten toegedicht. Het waarschuwt tegen rampen, het herinnert aan schokkende gebeurtenissen, maar het kondigt ook naderend onheil aan. Ze waren het enige middel waarmee over grotere afstanden kon worden gecommuniceerd. Maar kerkklokken maakten en maken ook een belangrijk deel van het dagelijks leven uit. Ze roepen en riepen gelovigen naar de eredienst, markeerden gebedstijden en het begin en einde van de werkdag en worden geluid bij begrafenissen.

De expositie werd vanmiddag onder het genot van een kopje koffie/thee met cake in Museum Slag bij Heiligerlee geopend. Na een korte inleiding staken de belangstellenden de weg over om in het tegenover gelegen Klokkengieterijmuseum de expositie te bekijken.

Combineer een bezoek aan de expositie met een kijkje in het Klokkengieterijmuseum. Er is daar veel te zien over de geschiedenis van de kerkklokken. De vrijwilligers vertellen u er graag over en met een smartfoon kunt u er de QR codes scannen voor meer informatie. De openingstijden vindt u hier.

Foto’s: Jan Glazenburg