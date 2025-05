Vandaag in Op de koffie met Linda….

G1, STUDIO RTV WESTERWOLDE – RTV G1 is een samenwerkingsverband van de lokale omroepen RTV GO! (Oldambt), RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde). RTV G1 is gelijktijdig te beluisteren via de bekende frequenties van de eigen lokale omroep. Vandaag kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur luisteren naar: Op de koffie met Linda. Het programma bestaat naast gevarieerde muziek, het laatste nieuws en het weerpraatje ook uit een aantal interviews met gasten die naar de studio komen, of tijdens de uitzending worden gebeld. Dit is overigens de laatste keer dat het programma in deze vorm wordt gepresenteerd, want vanaf maandag 5 mei is op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur het programma GOUD te horen, met een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke en streek verhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt. GOUD! is een knipoog naar het Groningse woord voor goed en wordt gepresenteerd door Linda Koops en Paul van der Laan. Verslaggever Malou Vos, gaat op pad in de regio. Ze doet (live) verslag van nieuwswaardige gebeurtenissen, evenementen en heeft bijzondere ontmoetingen in Zuid en Oost-Groningen.

Wat kunt u vandaag verwachten:

9.45 reportage Malou

10.15 Geert Volders – Herdenkingsprogramma Open Joodse Huizen

10.45 Zahra Lfil – Theater Na de Dam in de Klinker in Winschoten



11.15 Dieverdoatsie – Wietze de Roo vertelt wat er in het programma zit

11.45 reportage Malou

