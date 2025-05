Verdachte aangehouden na steekincident in Groningen

GRONINGEN – De politie heeft vanmorgen een verdachte aangehouden na een steekincident aan de Westerhaven in Groningen. Bij het steekincident raakte één persoon gewond.

Omstreeks 5:00 uur kwam er een melding binnen van een steekincident aan de Westerhaven. Agenten zijn hierop ter plaatse gegaan en troffen een gewond persoon aan. Er werd direct onderzoek gestart en kort daarna werd de verdachte aangehouden in de Peperstraat in Groningen.

Het slachtoffer is een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een 39-jarige man uit Zwolle als verdachte aangehouden. Er is vervolgens met getuigen gesproken en er zijn beelden bekeken. Daarnaast is er sporenonderzoek verricht. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het steekincident.

Meer informatie

Heeft u het steekincident gezien of heeft u beelden waarop het incident te zien is? Dan komt de politie graag met u in contact. U belt hiervoor met 0900-8844. Geeft u uw informatie liever anoniem door? Ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.

Politie Groningen