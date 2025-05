Deelnemers Bevrijdingstocht treden in de voetsporen van onze bevrijders

WINSCHOTEN, GRONINGEN – Vandaag was de eerste etappe van de Bevrijdingstocht. Deze ging vanmorgen in Winschoten van start.



Tachtig jaar na dato vieren we dat ons land werd bevrijd. Daarom organiseert Tocht om de Noord dit weekend de Bevrijdingstocht. Zo’n 1.000 wandelaars volgen de Canadian Trail, de route die de Canadese militairen tijdens de bevrijding 80 jaar geleden vanaf Winschoten via Scheemda, Wagenborgen, Nieuwolda, Woldendorp, Fiemel, Termunten, Termunterzijl en Farmsum naar Delfzijl aflegden. Langs de route en in de dorpen ontdekken de wandelaars de lokale verhalen over oorlog en

bevrijding.

De tocht startte vanmorgen in het gebouw van Oud Winschoten. Na de opening door de wethouders Jurrie Nieboer en Gert Engelkens konden de wandelaars de tentoonstelling over de bevrijding van Winschoten bekijken. Bij het Joodse monument in Scheemda werden verhalen gedeeld over de omgekomen Scheemter Joden en in Nieuw-Scheemda liep de route onder

andere langs de kerk, waar de oorlogsgraven van omgekomen bevrijders liggen. Via het

oorlogsmonument in ’t Waar, werden de wandelaars in Wagenborgen door middel van foto’s en verhalen langs de route herinnerd aan de gebeurtenissen tijdens 80 jaar geleden. In Nieuwolda namen ze een kijkje bij een privébunker die op het erf van de woning van Sabine Kokee aan de Hoofdweg is gerestaureerd. De bunker is in 1939 gebouwd door de toenmalige bewoners, de familie Waalkens. Het feestelijke onthaal van de wandelaars was vanmiddag op het dorpsplein in Woldendorp, dat voor de gelegenheid werd omgetoverd tot ‘Vrijheidsplein’.

Morgen is de tweede etappe van de Bevrijdingstocht. Dan kunnen de deelnemers een bezoek aan het Bezoekerscentrum Dollard brengen. Dit in combinatie met Batterij Fiemel. Op deze plek zijn de sporen van de oorlog nog heel goed zichtbaar. Batterij Fiemel maakt is onderdeel van de Atlantikwall. De Atlantikwall is een meer dan 5000 kilometer lange verdedigingslinie langs de westkust van Europa. Bovenop de bunker pronkt een replica van het luchtafweergeschut, zoals dat in de oorlog door de Duitsers gebruikt werd. Even verderop kunnen de wandelaars terecht in de kerken van Termunten en Borgsweer. Hier zijn indrukwekkende exposities te bewonderen die gaan over de oorlog en bevrijding in 1945. Via verdwenen dorp Weiwerd loopt de route langs de plek waar de 21 jarige Private John Gerard Spicer, op de drempel van de vrijheid, als laatste Canadese soldaat op Nederlandse bodem dodelijk werd getroffen. Vervolgens loopt de route dwars door de Hervormde kerk te Farmsum, waar de laatste schoten

van de oorlog zijn gelost. Via de Joodse synagoge finisht de Bevrijdingstocht in de Centrumkerk te

Delfzijl.



Foto’s: Catharina Glazenburg