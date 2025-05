Maak kennis met Ronny Lammers en Jeannette Horst in de Drijscheer

ALTEVEER – Ronny Lammers en Jeannette Horst presenteren in de Drijscheer: “BEELDSPRAAK” een waterval van woordspelingen, boeiende verhalen en beelden.

Ronny, geboren en getogen in Amsterdam, heeft een grote passie voor taal. In zijn jeugd hielp hij zijn vader met het maken van puzzels voor de Denksport, waar hij zijn taalgevoeligheid ontwikkelde. Hij begon met het schrijven van columns voor verenigingsbladen en kleine regionale weekkranten. Al jaren schrijft hij een wekelijkse column voor de Groninger Krant en onder zijn eigen naam op Facebook. “Ik zou zomaar een woordkunstenaar kunnen zijn als ik me goed voel,” zegt hij lachend. Voor hem is schrijven emotie: “Wanneer ik schrijf, kan ik lachen tot ik huil, en als dat lukt, ben ik pas tevreden.”

Jeannette, geboren onder de rook van Rotterdam, hoest daar soms nog van. Haar Grunneger vader was manager bij de Deltawerken, wat de basis legde voor de kleurrijke blauwe draad in haar leven. Ze leerde lopen over een Zeeuwse haven, fietsen langs het Franse strand. Ze polstoksprong in de weilanden van Hurdegaryp en hijste de zeilen van een enorme zeilboot.

Haar Drentse moeder leerde haar de waardevolle les: ‘geef je ogen altijd goed de kost, m’n lieve kind!’ Haar nieuwsgierigheid heeft haar een mastertitel Kunstgeschiedenis & Klassieke Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam opgeleverd en geleid tot een carrière als fotograaf, kunstenaar en schrijver. In 1992 ontmoette ze haar eerste man, een Frans-Zwitser die met een zelfgebouwde drakar naar New York reisde.

Na de scheiding bracht een prachtig, verkeerd bezorgd LinkedIn-bericht uit Spanje al haar eerdere blauwe stromen samen tot een Azuren Zee. Met haar Canon camera’s ontdekte ze de luxe wereld van de Classic Yacht Regatta’s aan de Franse Rivièra, waar ze onder andere meezeilde met het huwelijksjacht ‘Moonbeam IV’ van Prince Rainier en Grace Kelly. Haar nautische fotografie wordt wereldwijd verkocht, en ze schrijft en fotografeert voor de Spiegel der Zeilvaart en Nautiq Magazine. Momenteel werkt ze aan een monumentale publicatie ter gelegenheid van haar 10-jarig jubileum als fotograaf van ‘Classic Voiles’, waarna het koffietafelboek ‘Skûtsjesílen’ volgt. Haar levensmotto is: It’s in the eyes…, It’s always in the eyes!

Nu presenteren zij samen “BEELDSPRAAK” een waterval van woordspelingen, boeiende verhalen en beelden. Het moet vooral ‘gezellig’ zijn,” vindt Lammers. Hij gaat de verbinding aan en nodigt het publiek uit om samen over taal te praten. Voor het voorlezen kiest Ronny enkele columns uit zijn uitgebreide repertoire. Jeannette zit vol beelden en verhalen om te vertellen. Het belooft een avond te worden vol lach en traan, maar vooral een boeiende ervaring.

Nieuwsgierig?

Zaterdag 24 mei 2025 19:30 uur

MFC De Drijscheer

Keiweg 1 9661 TV Alteveer (GN)

Aanmelden gewenst: info@dedrijscheer.eu of 06 138 29 089

Judith Koops