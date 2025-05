Plaatselijk Belang Rhederbrug maakt programma voor de 50ste Hemelvaartfeesten bekend

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 3 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG WAT ZON | KOELE DAGEN

Het is minder warm dan gisteren. Toen werd het 21 a 22 graden, vanmiddag wordt het 15 a 16 graden. Het is eerst vrij zonnig, maar gaandeweg de dag neemt de bewolking wat toe. Vamiddag waait de wind uit het noordwesten en wordt windkracht 3 tot 4. Het is dan wisselend bewolkt met mogelijk een drup regen. Iets meer kans op een paar buien is er in de loop van vannacht.

Morgen is er meestal windkracht 3 uit het noordwesten, met vlagen van windkracht 4. Het is fris met ’s middags 11 tot 13 graden en het is wisselend bewolkt met soms een kleine bui. Morgenavond neemt de kans op een bui iets toe maar er blijft nog wat zon. Het wordt vrij koud met later in de avond temperaturen onder de 10 graden.

Maandagohtend is nog een klein buitje mogelijk maar de middag en avond zijn maandag droog met zonnige perioden. Maxima op bevrijdingsdag met 14 of 15 graden en windkracht 3 uit het noordoosten.

Na maandag lijkt het een beetje fris te zijn met af en toe zon en een enkele bui, met middagtemperaturen van 13 tot 15 graden.