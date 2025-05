Westerwolde begint tegen Buinen aan spannende slotfase van de competitie

BUINEN – Morgen speelt v.v. Westerwolde uit tegen Buinen.

Met nog vier wedstrijden te gaan bestaat er voor Westerwolde nog de reële mogelijkheid zich te plaatsen voor de nacompetitie m.b.t. promotie naar de derde klasse. Voorwaarde is dan dat de wedstrijd van komende zondagmiddag 4 mei in en tegen Buinen in winst wordt omgezet, zodat Westerwolde voor de negende wedstrijd op rij de ongeslagen status weet te handhaven. Maar gelet op de eerste wedstrijd tussen beide opponenten van zondagmiddag zal dat voor de mannen van trainer Wessel Woortman geen eenvoudige opgave zijn.

Eind november van het vorig jaar werd er op eigen veld een jammerlijke 2 – 1 nederlaag geleden. Met na zondag nog twee thuiswedstrijden tegen respectievelijk titelkandidaat Actief en de directe concurrent wat betreft het bereiken va de nacompetitie, het uit Finsterwolde afkomstige BNC. En dan nog de afsluitende uitwedstrijd op zondag 25 mei tegen eveneens titelkandidaat Heiligerlee. Een ware krachtproef voor de Vlagtwedders om uiteindelijk de derde of vierde plaats in de eindrangschikking te waarborgen. En dan maar zien wie er met het kampioenschap aan de haal gaat en hoe de drie periodekampioenen daarna uit de bus zullen rollen. En het moge duidelijk zijn, het spelen van nacompetitie kan zowel prestatief voor het team als voor de gehele vereniging een lucratieve aangelegenheid zijn. Zes jaar geleden hebben de Vlagtwedders dit allemaal al eens mogen meemaken.

Buinen staat momenteel op de zesde plaats in de tussenstand. Van de intussen 21 gespeelde wedstrijden wist men er tot dusver elf te winnen, twee keer gelijk te spelen; de overige acht wedstrijden werden met een nederlaag afgesloten. Dit betekent dus dat de Drenten momenteel 35 punten hebben. Het doelsaldo hierbij van de mannen van trainer Dirk van den Hoek (die met ingang van het seizoen 2025 / 2026 wordt opgevolgd door Ronald Bulthuis) is 46 – 38. Het presteren van Buinen gedurende de voorbije weken kan als verrassend worden bestempeld. Zo werd er thuis gewonnen van op dat moment koploper Heiligerlee, maar ging men in Drieborg onderuit tegen de plaatselijke laagvlieger.

Mede door de prima overwinning tijdens de inhaalwedstrijd op dinsdag 29 april in en tegen Eext (4 – 2), staat Westerwolde op dit moment op de vierde plaats in de tussenstand. De ploeg van captain Rudolf Riks heeft uit de tot nu toe twintig gespeelde wedstrijden 39 punten weten te behalen. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is nog steeds positief met 46 doelpunten voor en 30 tegen. De huidige positie op de ranglijst en tegen Buinen zondagmiddag eventueel voor de negende keer op rij ongeslagen blijven kan dan ook als een prima prestatie worden beschouwd, mede gelet op de krappe breedte van de selectie van de Vlagtwedders. En als de drie punten mee naar Vlagtwedde zouden kunnen, dan kan men de komende weken echt naar boven kijken en wie weet voor het toetje van de competitie in aanmerking komen.

Wie zondagmiddag scheidsrechter bij Buinen – Westerwolde is, is niet bekend. De wedstrijd op sportpark De Woerd aan de Molenstraat 2B in Buinen begint om 14.00 uur. Uiteraard is er ook nu weer de hoop dat veel aanhangers van de roodwitten zondagmiddag a.s. zullen afreizen naar opnieuw het Drentse land om hun ploeg op de Hondsrug weer de nodige ondersteuning te bieden om zodoende te proberen andermaal ongeslagen te blijven en drie punten op het conto van hun favoriete ploeg bij te kunnen zien schrijven.

HJ Pleiter