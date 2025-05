Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 4 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN ENKEL BUITJE | MOOIE 5 MEI

Het is vandaag wisselend bewolkt met geregeld ook wat zon, maar in de NW-wind kan ook een buitje aan komen waaien. Er staat windkracht 3 tot 4 en het is vooral een frisse dag met vanmiddag 12 of 13 graden. Vanavond koelt het al tot ca. 8 graden af maar er is dan minder wind en het is vanavond redelijk helder.

Vannacht gaat de wind draaien naar het noordoosten en het is dan vaak bewolkt met af en toe regen of motregen. Maar morgen is het droog en zijn er mooie zonnige perioden, bij een matige noordoostenwind. Vooral door de zon zal het stijgen tot ongeveer 15 graden.

Dinsdag en woensdag is er weer kans op een paar buitjes, daarna lijkt het een paar dagen helemaal droog te blijven met vrij vaak zon. Maximum dinsdag en woensdag rond 15 graden, daarna een paar graden hoger.