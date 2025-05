‘Ik zie jullie en ik hoor jullie’ – Slotaflevering bie Bert op de Kovvie raakt gevoelige snaar bij Molukse gemeenschap

APPINGEDAM – Door de geur van Molukse gebakjes en klanken van Molukse muziek schuifelen zaterdagavond zo’n honderd mensen de Franse School in Appingedam binnen. Op het programma: de première van de laatste aflevering van het eerste seizoen van de video-podcastserie bie Bert op de Kovvie. Onder de aanwezigen ook burgemeester Ben Visser, die in zijn toespraak eer betoont aan de Molukse gemeenschap.



“Ik zie jullie en ik hoor jullie,” zegt Visser, terwijl het publiek muisstil luistert. “Dat zei ik ook toen ik eerder met de Molukse gemeenschap in Appingedam in gesprek kwam. Voor mij is dat heel normaal – het is mijn taak als burgemeester. Maar later kreeg ik een appje waarin iemand schreef dat die zin hen raakte. Omdat hun geschiedenis zo lang onzichtbaar is geweest.” Hij kijkt even de zaal rond. “Met deze documentaire laat je de Molukse gemeenschap letterlijk zien en horen.”



Die documentaire is de seizoensfinale van de podcastserie van Bert Noteboom. In de uitzending ontmoet hij Ludia Souhuwat, die terugblikt op haar jeugd in het afgelegen Molukse kamp in de Carel Coenraadpolder. Een jeugd vol kou, honger en verlies. “We kregen bijna niks. Vlees konden we niet betalen, dus we aten ingewanden,” vertelt Ludia, terwijl ze zichtbaar teruggaat in de tijd. Toch spreekt ze zonder wrok. “Je mag niemand pijn doen. Zelfs je ergste vijand niet.”



Samen met Bert bezoekt ze het Ambonezenbosje in Appingedam, waar ze naartoe verhuisde als jong meisje. Ze reizen door naar de polder waar haar klasgenootje Sara verdronk – een tragische gebeurtenis die Ludia nooit is vergeten. Opmerkelijk is het moment dat ze onverwachts een oudere vrouw tegenkomen, die zich diezelfde verdrinking nog levendig herinnert. De aflevering eindigt op de begraafplaats van Finsterwolde, bij het graf van Sara.



Ook tijdens de première-avond hangt de emotie in de lucht. Tussen de optredens met Molukse muziek en de geur van traditionele hapjes door, draagt Ludia een gedicht voor. Er wordt geluisterd, geknikt, en op sommige gezichten glinstert een traan.



Bie Bert op de Kovvie is meer dan een video-podcast. Het is een zoektocht naar geloof, geschiedenis en menselijkheid in Groningen. Noteboom, zelf nieuw in de provincie, ontvangt onder het genot van kovvie bekende en onbekende Groningers die hun levensverhalen met hem delen.



De afleveringen zijn te zien op YouTube en Spotify, en worden tweewekelijks uitgezonden op RTV GO! van Groningen 1. Na een indrukwekkend eerste seizoen lijkt één ding zeker: bie Bert op de Kovvie is nog lang niet uitgepraat.

Joshua Noteboom