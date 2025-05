Veelerveen staat stil bij twee oorlogsslachtoffers

VEELERVEEN – Vanmiddag werden op de begraafplaats in Veelerveen op twee graven van inwoners die tijdens de oorlog zijn omgekomen bloemen gelegd.

Vanmiddag werden twee inwoners van Veelerveen herdacht die in de oorlog zijn omgekomen. Er werden namens de gemeente, familie, dorpsgenoten en Plaatselijk Belang Veelerveen bloemen gelegd op de graven van Albert van Iren en Jantiena Kruizinga.

Albert van Iren was landarbeider. Hij was werkloos en werd door de bezetter gedwongen om in Cuxhaven, Duitsland, dwangarbeid te doen. Vaak gebeurde dit onder slechte omstandigheden. Veel mannen uit onze dorpen waren net als Albert tewerk gesteld en kwamen daarbij om het leven of kwamen zo ziek thuis dat ze dit alsnog niet overleefden. Albert overleed op 31 maart 1942 in Cuxhaven, op bijna 24 jarige leeftijd officieel aan verwondingen. Zijn familie heeft gezorgd dat het lichaam naar Nederland kwam en begraven werd in Veelerveen.

In de jaren 50 is via de Stichting Oorlogsgraven in overleg met de familie besloten om een steen te plaatsen op het graf als oorlogsgraf.

Albert was niet de enige in onze dorpen die gedwongen was te werken in Duitsland en ook niet de enige die tijdens deze werkzaamheden is overleden. Soms wisten families niet eens waar hun kind of partner, overleden en begraven was. Ook op onze begraafplaatsen liggen verschillende dwangarbeiders zonder dat wij dat weten wat voor leed hierachter schuilt.

Op 10 juni 1939, in mobilisatietijd, is Jantiena Kruizinga op 7-jarige leeftijd door een kogel die per ongeluk afging overleden Dit is gebeurd bij de brug aan de Vennen, op de hoek van de Loosterweg/Venneweg. Al spelende bij de brug in Veelerveen kwam ze in contact kwam met Nederlandse soldaten die daar gelegerd waren tijdens de mobilisatie. Zij hadden de opdracht om de brug over het Boelo Tijdens kanaal te beschermen en hadden in de berm schuttersputten gegraven. Door onbekende oorzaak ging een geweer van een van de soldaten af en raakte Jantiena, waardoor zij direct is overleden. De oorlog brak pas een jaar later uit, maar het eerste slachtoffer was al gevallen.

Nu 80 jaar na de bevrijding werden, zoals zovelen, ook deze oorlogsslachtoffers herdacht. Op het prachtig onderhouden kerkhof van Veelerveen woonden nabestaanden, inwoners van Veelerveen en andere belangstellenden een korte plechtigheid, geleid door Astrid Lüürssen, bij. Nadat Albert Tolner, van muziekvereniging Crescendo uit Wedde, de taptoe had geblazen werd een minuut stilte in acht genomen. Vervolgens werden op beide graven bloemen gelegd.

Foto’s: Catharina Glazenburg