Bevrijdingsvuur van Wageningen via Wildervank naar Veendam

WILDERVANK, VEENDAM – In de nacht van 4 op 5 mei werd het bevrijdingsvuur, hét symbool voor leven in vrede en vrijheid traditiegetrouw overgedragen aan loopgroepen uit heel Nederland die in estafettevorm teruglopen naar hun gemeente. Dit jaar waren het lopers van de loopgroep Noord Oost Trailers die het initiatief namen om in het kader van 80 jaar bevrijding het vuur vanuit Wageningen, de Stad der Bevrijding, via Wildervank naar hartje Veendam te brengen.

De lopers van de Noord Oost Trailers liepen op onverhard terrein door de natuur. Het bevrijdingsvuur werd dan ook alleen over lanen en paden van Wageningen naar Veendam gebracht. Hiervoor wordt 250 km in estafettevorm afgelegd in 20 etappes van 12,5 km, die telkens door 2 personen werden gelopen. De meeste lopers hebben meer dan 60 km afgelegd in 18 uur. De route ging over de Veluwe, langs Apeldoorn, Zwolle, Ommen, Hoogeveen, Beilen, Assen, Annen, Wildervank naar het eindpunt Veendam.

Aangekomen in Wildervank werd het vuur overgedragen aan veteranen bij het bevrijdingsmonument. Daarna vervolgden de lopers hun route, vergezeld door veteranen en basisschoolkinderen naar het eindpunt op het podium op het Museumplein waar burgemeester Annelies Pleyte het bevrijdingsvuur in ontvangst nam om ook hier het bevrijdingsvuur te ontsteken.

Bron en foto’s: Peter Panneman