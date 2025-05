Bewoners genieten van de vrijheidslunch in Borgercompagnie

BORGERCOMPAGNIE – Vanmiddag genoten inwoners van Borgercompagnie van een Vrijheidslunch.

In Nederland kunnen we vieren dat we in vrijheid leven. Maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend – juist nu niet. Daarom was er op 5 mei in de hele provincie Groningen met elkaar aan tafel, om verhalen te delen en samen vrijheid te vieren. En dus ook in Borgercompagnie waar de inwoners in het Dorpshuis De Eersteling rond het middaguur bijeen kwamen voor een heerlijk vrijheidssoep met stokbrood.

In 2020 konden de Vrijheidsmaaltijden niet op de gebruikelijke wijze doorgang vinden. Het Amsterdams 4 & 5 mei Comité heeft toen met Michelin-chef Joris Bijdendijk en Samuel Levie een speciaal blik Vrijheidsmaaltijdsoep bedacht, met het doel dat iedereen – ondanks de coronamaatregelen – dezelfde maaltijd kon delen. Ook in Rotterdam werd dat jaar een eigen versie van de Vrijheidsmaaltijdsoep verspreid. In 2021, 2022 en 2023 is de soep, die altijd vegan is, voortgezet door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en door heel Nederland verspreid. Het recept is steeds van een andere bekende chef; Yvette van Boven (2021), Nadia Zerouali (2022), London Loy (2023) en Nick Toet in 2024. De chef van 2025 is Jet van Nieuwkerk. De Vrijheidssoep 2025 van Jet van Nieuwkerk is een goedgevulde minestronesoep met boerenkool en witte bonen.

Het recept vindt u HIER.

Bron en foto’s: Peter Panneman en Nationaal Comité 4 en 5 mei