Geslaagde Bevrijdingsfietstocht in Oude Pekela: 65 Deelnemers Trappen Vrijheid Tegemoet

OUDE PEKELA – In de ochtend van 5 mei verzamelden zich zo’n 65 enthousiaste fietsers op het plein voor het gemeentehuis in Oude Pekela voor de Bevrijdingsfietstocht. Tussen 10.00 en 10.30 uur vertrokken de deelnemers in kleine groepen, gewapend met een routebeschrijving voor een tocht van 45 kilometer door de regio.

De fietstocht, stond dit jaar in het teken van 80 jaar vrijheid. De route leidde de deelnemers door het Oost Groningse landschap. Het tempo lag gemoedelijk; het draaide vooral om genieten, niet om presteren.

Onderweg werden de fietsers verrast met een versnapering, aangeboden door de organisatie. Een welkome pauze om even bij te tanken en met elkaar in gesprek te gaan. De sfeer onderweg was ontspannen, met volop gelegenheid om te genieten van het mooie weer en de natuur.

De finish was bij Siep&Co, waar het bevrijdingsfestival met regionale artiesten om 14.00 uur begon.

Met een prima opkomst, stralend weer en positieve reacties van de deelnemers, kan de organisatie terugkijken op een geslaagde editie van de Bevrijdingsfietstocht.

Freddy Stötefalk