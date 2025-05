STUDIO GRONINGEN 1 – GOUD gestart op Groningen1



Het nieuwe radioprogramma “GOUD!” is maandagmorgen 5 mei feestelijk van start gegaan op Groningen1.

Dubbel feest op deze Bevrijdingsdag waarop we 80 jaar vrijheid vieren.

Paul van der Laan en Linda Koops presenteerden het programma dan ook tussen ballonnen en vlaggetjes. Ze spraken onder meer over een bijzondere traditie in Pekela. Pieter Koetje luidt daar ieder jaar de klokken als start van Bevrijdingsdag. Met Trea Blaauw van Aquilo spraken ze over een bijzondere tocht de afgelopen nacht. De leden van de loopgroep brengen het Bevrijdingsvuur naar Winschoten.

Verder keken we in Bellingwolde voor onder meer de versierde wagens optocht en de bevrijdingslunch in Nieuwolda.



Verslaggever Malou Vos was in Bourtange om de opening van de bevrijdingsfeesten bij te wonen. 80 jaar na de Bevrijding van ons land waren daar vooral 80+plussers uitgenodigd voor een lunch.

Daarna ging ze naar Winschoten. In en om de Tramwerkplaats was het bevrijdingsfestival met poëzie, muziek en theater.



Een mooi feestelijk begin van een nieuw programma op Groningen1.

Het programma “GOUD!” is iedere dag te beluisteren van 9 tot 12 uur.

RTV Groningen1 is een samenwerkingsverband van de lokale omroepen RTV GO! (Oldambt) en RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde) in Oost-Groningen.