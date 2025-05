BOURTANGE – Mooie start van de bevrijdingsdagactiviteiten in Bourtange, Veele en Vlagtwedde



Om de 80-jaar bevrijding te vieren hebben de dorpen Vlagtwedde, Bourtange en Veele de handen ineengeslagen. Voor 5 mei 2025 is een programma samengesteld met verschillende activiteiten voor jong en oud in alle drie genoemde dorpen.



Vanmorgen werd door officiële opening gedaan door burgemeester Jaap Velema met een korte terugblik

op 80-jaar bevrijding en met het hijsen door een drietal veteranen van onze nationale driekleur en het zingen van het Wilhelmus.

Op het marktplein waren de ruim veertig bewoners die geboren waren in 1945 of eerder, dus 80+, die zich hadden aangemeld voor een vrijheid(brood)maaltijd in de Turfschuur te Bourtange getuige van de opening.

Samen met de burgemeester werd een bevrijdingsvuur aangestoken door de 98 jarige heer Adolf Riks.

Krzysztof Groen zorgde voor de muzikale omlijsting.

In de Turfschuur stonden verschillende attributen zoals boeken, posters, materialen en gebruiksvoorwerpen uit de WOII en ook van de Bevrijding klaar om door de bezoekers bezichtigd te worden. Deze nemen u mee in een stukje geschiedenis over deze periode.



Ook vanaf het Marktplein en bij de Pannenkoekenboerderij in Vlagtwedde kon worden gestart voor de “80jaar bevrijding op de fiets(tocht)”.

Deze tocht op de fiets bracht de deelnemers langs plekken en verhalen(vertellers) van net voor onze bevrijding.