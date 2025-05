Op fietse van het Hunzedal over de Hondsrug en door het dal van de Drentsche Aa

GASTEREN – Pak je fiets en fiets op zaterdag 24 mei 2025 met een Nationaal Park Drentsche Aa- en een gids van het Drentse Landschap mee door bossen, over heide en naar het stroomdal van de Hunze en de Drentsche Aa. De fietsexcursie is van 10:00 uur tot 15:00 uur en start in Gasteren. De exacte locatie wordt bekend gemaakt na aanmelding: drentscheaa@ivn.nl

Voor deze fietsexcursie moet u uw eigen fiets meenemen.

Onderweg maken we enkele keren een korte wandeling om mooie natuur- en landschapselementen beter te kunnen bekijken. De gidsen geven achtergrondinformatie over wat er allemaal te zien is. De fietsroute van ca. 40 km start in Gasteren. Via de essen en door bos en hei tussen Anloo en Eext gaat de tocht richting Hunzedal. Je voelt hier dat je van de Hondsrug afdaalt. Via Breevenen, een vrij nieuw natuurgebied in het Hunzedal, bereiken we Duunsche Landen en de Hunze. Je beleeft hier de weidsheid van het Hunzedal. Vervolgens rijd je weer recht op de Hondsrug aan en zie je de es van Annen hoog in het landschap liggen. Je ervaart hier fysiek dat het best hard werken is om tegen de Hondsrug op te fietsen. Dit heet niet voor niets het Drents plateau. Via Annen, bos en hei gaat het richting Schipborg en naar het beekdal van de Drentsche Aa. Je zult merken dat de verschillen tussen het stroomdal van de Hunze en dat van de Drentsche Aa best groot zijn. Langs de Gasterse Duinen keren we weer terug naar ons startpunt. Deze tijd van het jaar is een prachtige tijd in zowel het Hunzedal als in het beekdal van de Drentsche Aa. Met een beetje geluk zien we bloeiende orchideeën langs de route.

Deelname aan excursies van Nationaal Park Drentsche Aa is gratis. Na afloop van de excursie heeft u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa. Honden worden niet toegelaten tijdens deze excursie.

