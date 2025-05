FINSTERWOLDE – Gisteravond is een persoon op een fatbike in het water langs de Hoofdweg in Finsterwolde beland.

Rond zeven uur gisteren rukten de hulpdiensten uit voor een persoon te water aan de Hoofdweg in Finsterwolde. Daar was een persoon op een fatbike in een sloot beland. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk.

De man werd in een ambulance gecontroleerd. Het is niet bekend of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was.