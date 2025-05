The Seed of the Sacred Fig – indringend Iraans drama in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandag 12 mei vertoont Filmhuis vanBeresteyn de veelbesproken en in het geheim opgenomen Iraanse film The Seed of the Sacred Fig van regisseur Mohammad Rasoulof. De film belicht op rauwe en confronterende wijze de invloed van het patriarchaat en staatscontrole binnen het gezin, tegen de achtergrond van escalerende politieke protesten.

Iman, net benoemd tot onderzoeksrechter bij de revolutionaire rechtbank in Teheran, ziet zijn gezin onder zware druk komen te staan. De spanningen nemen toe wanneer zijn pistool verdwijnt en hij begint te twijfelen aan de loyaliteit van zijn eigen vrouw en dochters. Wat begint als een gezinsdrama, ontwikkelt zich tot een verpletterende psychologische thriller waarin wantrouwen, macht en onderdrukking centraal staan.

The Seed of the Sacred Fig is een moedig en actueel werk dat een uniek inkijkje geeft in de persoonlijke gevolgen van een repressief systeem. De film wordt internationaal geroemd om zijn cinematografische kracht en politieke urgentie.

Datum: maandag 12 mei 2025

Aanvang: 19.30 uur

Info via: www.vanberesteyn.nl

Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

