Verlenging pilot: unieke openstelling ingang Martinikerk en Martinitoren

GRONINGEN – Afgelopen jaar was de Martinikerk in de zomermaanden toegankelijk via de entree van de Martinitoren. Dit was een gezamenlijke pilot van de gemeente Groningen, Stichting Martinikerk Groningen en Marketing Groningen. Wegens succes is de pilot nu verlengd.



Het is bijzonder dat de Martinikerk nu via de Martinitoren toegankelijk is. Sinds 1798, het moment waarop Napoleon de Martinitoren toewees aan de gemeente, is de entree naar de Martinikerk via de toren niet meer in gebruik geweest. Alleen bij zeer belangrijke evenementen, zoals de opening van het Academisch Jaar van de Rijksuniversiteit Groningen, wordt deze entree nog gebruikt.



Paul van den Bosch (manager gebiedsontwikkeling binnenstad gemeente Groningen): “Vorig jaar, tijdens de viering van de nieuwe Grote Markt en in de zomermaanden, hebben we ervaren hoe mooi het is wanneer de toren en kerk weer gezamenlijk toegankelijk zijn vanaf de Grote Markt. Daarom verlengen we deze weken de pilot, waarbij we verkennen of deze openstelling op deze aard en wijze kan worden gecontinueerd.”



Betty Knigge (directeur Stichting Martinikerk Groningen): “Wij hopen veel Groningers en bezoekers in hun eigen Martinikerk en Martintoren te mogen begroeten tijdens deze unieke openstelling, en hopen dat ze genieten van het unieke Schnitgerorgel.



Elsa Weelink (directeur Marketing Groningen): De VVV exploiteert al tientallen jaren de Martinitoren. We zijn blij dat we de handen ineen hebben geslagen voor een gezamenlijke toegang tot de toren en kerk. Inwoners en bezoekers kunnen dit icoon van de stad nu in volle glorie ervaren.



De openstelling is een initiatief van de gemeente Groningen en Stichting Martinikerk Groningen, in samenwerking met Marketing Groningen en duurt nog tot en met 21 mei 2025. Op 7, 11 en 18 mei is de Martinikerk gesloten. Speciaal voor deze pilot kun je een combikaart kopen. Deze is verkrijgbaar onder de Martinitoren of bij de Groningen Store (VVV).

Marketing Groningen