Werkzaamheden aan het spoor lopen vertraging op

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 5 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE 5 MEI | NA MORGEN WARMER

Het wordt een mooie 5e mei met vrij veel zon en vooral wat stapelwolken die ontstaan. Misschien ontstaat er ook nog een klein buitje maar dat mag geen naam hebben. Warm is het niet met een maximumtemperatuur van 14 graden en daarbij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind (windkracht 3 tot 4 en vlagen van windkracht 5). Dus dat is duidelijk merkbaar.

Vannacht is het vrij helder en tijdelijk heel rustig. Het wordt ook weer koud met minima rond 3 graden (en kans op vorst aan de grond). Maar morgenochtend is het meestal bewolkt en dan valt er af en toe wat regen of motregen. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en aanvankelijk nog een enkel buitje. Dan staat er een zwakke tot matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur is 13 a 14 graden.

Het verdere verloop van de week is vrijwel droog met meer zonnige perioden. De wind draait bij naar het noordoosten en daarmee wordt het warmer: maxima vanaf woensdag rond 17 graden, minima dan rond 6 graden.