Westerwolde handhaaft ongeslagen status door 3-2 zege op Buinen

BUINEN – In een over het algemeen gelijk opgaande wedstrijd trok Westerwolde zondagmiddag 4 mei in en tegen Buinen aan het langste eind door met een 3 – 2 overwinning huiswaarts te keren. Maar als er deze middag een ploeg op basis van inzet en karakter verdiende te winnen, dan was het wel Westerwolde.

Evenals tegen Eext afgelopen dinsdagavond werden er ook nu weer tal van kansen gecreëerd met als resultaat één prachtig velddoelpunt door René v.d. Laan direct na rust. De overige twee treffers kwamen tot stand na door arbiter Patrick Roos gegeven strafschoppen die beide door Sander van Hoorn feilloos werden ingeschoten. Door deze overwinning en daarmee voor de negende keer op rij ongeslagen te blijven, doet Westerwolde nog steeds volop mee om de te verdelen periodetitels. Lager dan de vijfde plaats in de eindstand kunnen de mannen van trainer Wessel Woortman niet meer eindigen; om mee te doen aan de nacompetitie zullen er in de laatste drie wedstrijden nog een aantal punten moeten worden gesprokkeld om zodoende minimaal vierde in de eindstand te worden. Hierbij lijkt het erop dat de thuiswedstrijd op 18 mei tegen BNC wel eens van cruciaal belang kan worden.

Zoals de laatste tijd vaker het geval is, begon Westerwolde ook vanmiddag op een erg voortvarende manier aan de wedstrijd. Door snelle combinaties over de vleugel zette men de verdediging van Buinen meteen onder druk en al in de 5e minuut had René v.d. Laan een uitgelezen mogelijkheid de score te openen. Een puike redding van doelman Bas Schutte van Buinen zorgde er voor dat het scorebord nog “even” op 0 – 0 bleef staan. Maar in de 15e minuut was het wel raak voor Westerwolde. Een overtreding wegens vasthouden van René v.d. Laan werd door scheidsrechter Roos met een elfmeter bestraft. Sander van Hoorn pakte het cadeautje dan ook op simpele manier uit door de doelman van Buinen naar de verkeerde hoek te sturen: 0 – 1. Voor Buinen het sein een tandje bij te zetten, hetgeen resulteerde in een serie goede aanvallen richting het Westerwolder doel. In de 20e minuut kon dan ook de gelijkmaker worden genoteerd. Of het vanuit een scrimmage een eigen doelpunt van Westerwolde was of dat Milan Beijering de bal achter doelman Boonman kegelde, laten we maar even wijselijk in het midden: 1 – 1. In deze iets mindere periode van de kant van de bezoekers was er in de 30e minuut ook nog een prima kopbal van een van de voorwaartsen van Buinen die op de lat boven Boonman uiteen spatte. Jammer was het dat rechtervleugelverdediger Mark Geukes van Westerwolde direct hierna moest uitvallen met ogenschijnlijk een hamstringblessure; jeugdspeler Kjell Luijten verving hem de rest van de wedstrijd op een prima manier. Laatste opvallende wapenfeit in dit eerste deel van de wedstrijd was een actie van René v.d. Laan. Veel toeschouwers zagen zijn goed ingeschoten bal in de verre hoek van het doel verdwijnen, maar via de binnenkant van de paal stuiterde de bal weer het veld in, waarna het speeltuig eenvoudig door de goalie van Buinen kon worden opgepakt. Na iets meer dan vijfenveertig minuten attractief voetbal vond arbiter Roos het welletjes en stuurde hij spelers en begeleiding naar de welverdiende thee.

Zoals Arjen Robben in zijn gouden jaren vanaf de rechterkant naar binnen kon dribbelen om daarna vaak met zijn linker raak te schieten, was het in de 50e minuut René v.d. Laan die op identieke wijze vanaf links met rechts op fenomenale wijze de bal achter de op het verkeerde been staande doelman van Buinen binnenschoot: 1 – 2. Hierna logischerwijs in dit tweede deel van de wedstrijd een iets meer aandringend Buinen, maar onder leiding van aanvoerder Rudolf Riks, de gemaskerde Tex van Kalmthout en doelman Bas Boonman bleef de verdediging van Westerwolde op een meer dan prima manier overeind. Westerwolde kon de verkregen voorsprong nog verder uitbouwen toen invaller Yorick Zuurman in de 78e minuut als doorgebroken speler binnen het strafschopgebied van achteren werd aangetikt. Met een rode kaart voor verdediger Jordi Drent van Buinen en een toegekende strafschop tot gevolg, was het Sander van Hoorn die zijn tweede treffer van de middag kon laten aantekenen: 1 – 3. Hiermee was de koek wat betreft het maken van doelpunten op sportpark De Woerd nog niet op. Nog geen twee minuten later kende Roos, nadat doelman Boonman een overtreding maakte, Buinen een strafschop toe. Geluk bij dit ongeluk was dat de overtreding van de Westerwolder sluitpost met geel werd bestraft. Jay van der Hooft zorgde voor de op dat moment verdiende aansluitingstreffer: 2 – 3. Hoewel Westerwolde nog een aantal gevaarlijke corners te verwerken kreeg, kwam de zege niet meer in gevaar. Toen arbiter Roos – die het duel gemiddeld goed onder controle had – deze middag voor het laatst floot, konden de drie punten dan ook in de knip mee terug naar Vlagtwedde.

Met nog twee thuiswedstrijden en één uitwedstrijd te gaan na deze speeldag een reële mogelijkheid voor Westerwolde aan de nacompetitie te kunnen deelnemen. Voorwaarde is dan wel, zoals al gememoreerd, dat er in de drie resterende wedstrijden nog enige punten uit het vuur moeten worden gesleept. De eerste mogelijkheid daartoe is door zondag 11 mei revanche te nemen op Actief. Op 1 december van het vorig jaar werd er in Eelde-Paterswolde met 4 – 0 van de titelkandidaat verloren. Zaak dus om op het eigen kunstgras iets recht te zetten en de ambitie nacompetitie te spelen volgende week zondag gestalte te geven. Het zou voor de Vlagtwedders een mooie kroon kunnen zetten op een tot dusver al prima seizoen

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Mark Geukes (35e min. Kjell Luijten) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Merijn te Velde – Kevin v.d. Laan – Frank Riks – Sander van Hoorn – Joran Luijten (65e min. Yorick Zuurman) – Peter Beens – René v.d. Laan (70e min. Milan Kater)

Scheidsrechter: dhr. P. Roos uit Ter Apel

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 8

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER.

HJ Pleiter