Bloemetje van de Week voor Nienke Koerts uit Oude Pekela

WINSCHOTEN, OUDE PEKELA – Wie verdient er een bloemetje? Elke week nomineren tientallen inwoners uit de regio Oldambt iemand die volgens hen een bos bloemen verdient. Uit alle inzendingen kiezen Pascal Meinders en Jos Schaafsma, initiatiefnemers van Bloemetje van de Week, een winnaar. Op zaterdagochtend bezorgen ze die persoon een prachtig boeket. Bij ons lees je elk weekend wie het bloemetje heeft ontvangen en waarom.

Deze week gaat het Bloemetje van de Week naar de 32-jarige Nienke Koerts uit Oude Pekela. Ze is moeder van Noortje (8) en Lieke (3), werkt in de ambulante zorg en houdt samen met haar partner Erik een warm, druk maar liefdevol gezin draaiende. Ze werd liefdevol genomineerd door haar schoonmoeder Gea: “Ze is altijd druk met de kinderen, haar werk, en nu zit ze zelf ook nog wat in de lappenmand… Toch staat ze altijd voor ons klaar. Ze heeft echt een bloemetje verdiend.”

Nienke, van harte gefeliciteerd!

We zijn op bezoek bij Nienke thuis, waar het meteen duidelijk is: hier leeft een hechte familie. In de gezellige zitkeuken ligt de poes Diva spinnend op schoot bij Gea, terwijl hond Mieka vrolijk rond dartelt. Buiten in de tuin scharrelen twaalf kippen tussen het gras. Noortje galoppeert met haar stokpaard Sky over een zelfgemaakt parcours – opa Pieter doet enthousiast mee, al houdt hij het niet zo lang vol als zij. Lieke zit onverstoord met haar tablet aan de eettafel, rustig te midden van alle bedrijvigheid.

Gea en Pieter, de trotse opa en oma, komen geregeld over de vloer. “We zijn net met pensioen,” zegt Gea. “En we zijn blij dat we nog wat kunnen betekenen. Als de kinderen ziek zijn of er oppas nodig is, springen we graag bij.” Nienke grinnikt: “Soms zeg ik wel eens: ‘Ben je daar nu alweer?’ Maar dat is natuurlijk een grap – we zijn ontzettend blij met ze.”

Nienke werkt als ambulant hulpverlener. Ze ondersteunt mensen die worstelen in het dagelijks leven. “Samen stellen we een zorgplan op met doelen om aan te werken binnen een bepaalde periode. Elke dag is anders – het is altijd weer een verrassing waar ik terechtkom,” vertelt ze. Naast haar werk zorgt ze voor haar gezin én staat ze klaar voor de mensen om haar heen.

Op 28 juni is het een bijzondere dag: dan trouwen Nienke en haar partner Erik. De avond ervoor slapen Erik en dochter Lieke nog één keer ‘gewoon’ bij opa en oma. “Een vertrouwd begin van een nieuwe toekomst,” zegt Nienke.

Bij het afscheid krijg ik een doosje verse eieren mee uit hun eigen kippenhok. Een klein gebaar, vol warmte. Want wie Nienke en haar familie leert kennen, weet: hier draait het om liefde, humor en er zijn voor elkaar. En precies daarom verdient Nienke dit bloemetje.

Pascal Meinders